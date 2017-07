La comisión concluye que las listas de espera sufren irregularidades y falta de transparencia

Después de un año y ocho meses de trabajo, de interrogar a 99 testigos y estudiar 6.174 folios, la comisión de investigación sobre las listas de espera sanitarias cerró su propuesta de dictamen. El texto repasa los principales males del sistema de salud, detecta «irregularidades e incumplimientos», falta de transparencia y errores de gestión, y ofrece una batería de soluciones. Su capítulo final recrimina el trabajo de cuatro responsables políticos: el exconsejero de Sanidad Faustino Blanco, el exgerente del Servicio Público de Salud (Sespa) Tácito Suárez, y sus actuales sucesores, Francisco del Busto y José Ramón Riera, respectivamente.

El reproche más sonoro es para los primeros. La comisión quiso aclarar por qué con ellos se dejó de publicar los datos de demoras entre junio de 2014 y septiembre de 2015. Los testigos indicaron que cada gerencia de área remite sus datos al Sespa y la consejería, siendo estos los que los comparten luego con el ministerio y vuelcan a la web.

«El punto de interrupción de la información se encuentra por tanto 'aguas arriba' de las gerencias de área», argumenta el borrador. La comisión preguntó a Blanco y Suárez por qué se produjo el 'apagón', defendiendo ellos que fue una decisión «razonable y oportuna». Los datos de que se disponía «por motivos informáticos, por efecto de la huelga y del traslado del HUCA y el Álvarez-Buylla, podían generar alarma social y por lo tanto eran inadecuados para su publicación», explicaron.

Carmen Eva Pérez Diputada del Grupo Socialista«Ningún testigo vio irregularidades así que no existiendo, no se puede encontrar responsables»Carlos Suárez Diputado del Grupo Popular«Hemos evitado el circo mediático que pretendían unos y el mínimo daño que querían los otros»Andrés Vilanova Diputado de Podemos«Se ha logrado el máximo consenso posible y este trabajo permitirá poner solución al problema»Marta Pulgar Diputada de IU«La responsabilidad al consejero actual es un emplazamiento a que rompa con la inacción»Armando Fernández Diputado de Ciudadanos«Esperar un año para una colonoscopia es una irregularidad, no necesariamente penal» Carmen Fernández Diputada de Foro«Durante un año no se publicaron las listas de espera porque alguien lo ordenó, eso es innegable»