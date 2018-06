La comisión de investigación del Gitpa se parte antes de terminar su trabajo El plazo para votar el texto definitivo desata acusaciones cruzadas de «holgazanería», esconder la corrupción y dar un «espectáculo lamentable» RAMÓN MUÑIZ Gijón Jueves, 28 junio 2018, 02:14

El objetivo era estudiar si la empresa pública Gitpa incurrió en irregularidades en las obras lanzadas entre 2009 y 2010, pero todo se ha ido torciendo. A la petición cursada por el PP en 2014 para abrir una comisión de investigación en la Junta General le costó arrancar, la lista de los citados a comparecer se debió ampliar y ni así se logró la asistencia del exviceconsejero Luis Iturrioz, y finalmente la cámara ha llegado a conclusiones contradictorias. De un lado populares, Podemos y Ciudadanos impulsan un texto que reconoce las irregularidades y nombra como responsables políticos de los mismos al expresidente Vicente Álvarez Areces, los exconsejeros Graciano Torre, Ana Rosa Migoya y Francisco Blanco, los dos primeros gerentes de la empresa y parte de la propia plantilla.

PSOE, IU y Foro disienten, pero tienen un voto menos. En la reunión de ayer los parlamentarios debían acordar la fecha para votar el borrador definitivo, y qué plazo se otorgaba a los críticos para presentar su voto particular. Los tres grupos con mayoría acordaron que todo se resuelva el 18 de julio, lo que motivó que los demás se levantaran de la mesa al no prosperar su idea de permitir el voto particular en septiembre.

El margen para presentar ese texto crítico «resulta más exiguo al tener en cuenta que tanto el Grupo Popular como Podemos se concedieron un año para elaborar el borrador», recriminaron los socialistas, que en un comunicado sostienen que «la holgazanería de los diputados que tardaron un año en presentar el borrador» es la que ahora estaría «laminando» a los demás. Desde el PP se acusó a los críticos de provocar un «espectáculo lamentable» al no respetar el resultado democrático, y de tratar de retrasar el dictamen para ocultar la supuesta corrupción.