El comité de ALSA rechaza instalar cámaras y el 'alcolock' «porque no se nos consultó»

El comité de empresa de ALSA rechaza el acuerdo firmado por la empresa con CC OO y UGT para instalar en los autobuses etilómetros antiarranque (un sistema conocido como 'alcolock') y cámaras. El resultado se alcanzó por siete votos contra cinco, con la particularidad de que entre quienes refutaron el documento se cuentan delegados de las dos centrales que lo rubricaron.

«El 'alcolock' lo vemos bien pero tenemos dudas legales con las cámaras», dijo Manuel Enrique Sánchez, delegado de UGT. «No queremos que se grabe al conductor y luego le sancionen si aparta un segundo las manos del volante», indica. «Votamos 'no' también por las formas; nosotros somos los representantes de los trabajadores y a nosotros la empresa no nos consultó», agrega. «El acuerdo fue explicado a los delegados y no menoscaba los derechos de los trabajadores», replica Luis Blanco Junquera, secretario de Transportes de UGT. «Es un sinsentido; la empresa en realidad puede aplicarlo igual», agrega Manuel García, coordinador de Carretera en CC OO.