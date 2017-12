Condenan al Colegio de Enfermería por el despido de dos trabajadores

Una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia considera nulo el despido de dos administrativos que llevaban casi cuarenta años trabajando para el Colegio de Enfermería del Principado (Codepa) y obliga a éste a su readmisión, tal y como había fallado ya en junio el Juzgado de lo Social número 3 de Oviedo. Ambos administrativos fueron despedidos en el verano de 2016, apenas tres años después de que hubieran sido trasladados desde la sede en Oviedo a las de Gijón y Avilés, que el colegio decidió cerrar en 2016 por su «escasísima actividad».

No obstante, ambas sentencias consideran probado que el presidente del Codepa, Emilio Losa (fallecido en abril) «en determinado momento empezó a recelar que los actores filtraban información que no era de su agrado a la Asociación de Enfermería de Asturias», colectivo en el que se encuadran los críticos a la gestión de Losa y su sucesor, Alfonso Román López. En la primera sentencia, la jueza asegura que «extinguir la relación laboral de los actores obedecía a cuestiones más bien subjetivas de represalia y persecución» y no a las causas objetivas invocadas en las cartas de despido. Por eso ordenó su readmisión. En lugar de eso, el Colegio optó por abonarles los salarios correspondientes (108 y 101 euros diarios) sin reincorporarlos.