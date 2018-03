Confitería San Antonio continúa manteniendo viva la tradición de los Bollos de Pascua

MÁS DE 40 AÑOS DE TRADICIÓN PASTELERA EN GIJÓN PUBLIRREPORTAJE Lunes, 19 marzo 2018, 18:50

Se acerca la Semana Santa y con ella una de las fechas más importantes en el calendario para el sector pastelero, y es que los esperados Bollos de Pascua lucen ya en las mejores confiterías de España. Gijón no es una excepción, más si tenemos en cuenta la excelente variedad y calidad de pastelerías que endulzan la ciudad con sus especialidades y entre las cuales Confitería San Antonio es todo un referente en cuanto a tradición pastelera se refiere.

Y es que si bien en su obrador es habitual elaborar los postres que acompañarán a los momentos más entrañables en las celebraciones familiares, de amigos, o quizás ese capricho que uno se da porque se lo tiene más que merecido, es en esta fecha cuando, cada año, ponen todo su empeño para ofrecer una cuidada selección de su creaciones más especiales, los Bollos de Pascua. Pensados y creados en su totalidad para llenar de ilusión a los más peques de la casa.

Para la Confitería San Antonio es además una gran satisfacción comprobar cómo a pesar de lo que han cambiado los tiempos y con ellos los niños, los bollos de Pascua siguen emocionando tanto como lo hacían hace 40 años cuando la confitería comenzaba su andadura en Gijón. Estas figuras de chocolate continúan, año tras año, ganando el pulso a maquinitas, videojuego, tablets y demás entretenimientos que hoy en día copan las horas de nuestros hijos.

Y para que siga siendo así, en el obrador de San Antonio se esfuerzan siempre por estar en la “onda” de los más peques. Los dibujos de moda, la serie que más gusta a las niñas, el superhéroe que los vuelve locos o el futbolista al que todos quieren parecerse, son los protagonistas de las figuras de chocolate que realizan cada Semana Santa. Además, conscientes de que cada ahijado tiene sus gustos procuran que la misma temática esté disponible en chocolate blanco, chocolate negro o chocolate con leche. Y por supuesto contando con una materia prima de excelente calidad.

ESCAPARATES LLENOS DE ILUSIÓN

Para la Confitería San Antonio ya es tradición añadir novedades que contribuyan a llenar sus caritas de ilusión, y así, año tras año, siguen contando con una figura estrella para el escaparate de su confitería en Gijón. Para este 2018 el dulce invitado es Super Mario que no ha venido precisamente caminando si no que ni corto ni perezoso se ha instalado en el local con coche incorporado. Para realizar esta figura se han empleado muchas horas de trabajo artesanal y sobre todo chocolate mucho chocolate, en concreto más de 40 kilos. No es de extrañar que la figura en cuestión no solamente llame la atención a los niños si no también a los padres, abuelos e incluso a la televisión que no se ha querido perder la visita a la Confitería.

Una vez más Confitería San Antonio quiere agradecer la confianza que tanto los padrinos y madrinas gijoneses como los de toda Asturias, e incluso de fuera, depositan en su trabajo desde hace décadas y que hacen que se siga manteniendo viva una tradición tan dulce y tan especial. Tradición que además en este caso supone seguir contribuyendo a que perviva también una tradición familiar que comenzaba a finales de los años 70 David de Pedro -fundador de la confitería a cuyo frente se encuentra hoy su hija- , con la elaboración de figuras en chocolate tan espectaculares que le llevaron a participar en concursos a nivel internacional.

Los interesados en conocer todos los modelos disponibles de Pascua 2018 pueden verlos en el Pinterest de Confitería San Antonio o través de su página web confiteriasanantonio.es. Reservas en el 985 392 625