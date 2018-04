Consejería y Universidad piden que se vigile a las regiones que bajan el nivel de la EBAU Genaro Alonso y Santiago García Granda dicen que las directrices las marca el ministerio. «El temario de Historia es amplio, pero es el que se pide» E. RODRÍGUEZ GIJÓN / OVIEDO. Jueves, 12 abril 2018, 04:23

Los alumnos de Bachillerato han empezado a recoger firmas y el Sindicato de Estudiantes prepara movilizaciones. No están de acuerdo con las diferencias de nivel que hay entre comunidades en la prueba de acceso a la Universidad, la EBAU, ni con el amplio temario de Historia, que abarca desde la Prehistoria hasta la democracia de nuestros días. Al tanto de su preocupación y su descontento están el consejero de Educación, Genaro Alonso, y el rector de la Universidad de Oviedo, las dos instituciones que diseñan la prueba en el Principado. Ambos, en distintos escenarios, quisieron dejar claro que no son ellos quienes marcan las directrices generales, sino el Gobierno central. «Es una norma básica, diseñada por el Gobierno central por un Real Decreto y una orden ministerial, promulgada en enero de 2018, en la que se determinan los contenidos, la estructura y los estándares de aprendizaje sobre los que se tienen que examinar los alumnos», señaló Alonso en su visita a las obras de ampliación del colegio público Juan Rodríguez Muñiz, en Oviedo. En Gijón, en el Foro de Empleo de la Universidad, el rector lo explicaba con idénticas palabras.

«Nosotros aplicamos rigurosamente las exigencias a escala nacional. Y si hay otras comunidades que no las están cumpliendo, el ministerio debería vigilarlo», apuntaba el rector. ¿Se plantearán cambios? Santiago García Granda fue claro: «Se harán todos aquellos que sirvan para proteger a los alumnos en el acceso, en las mismas condiciones que el resto, a una plaza universitaria. Pero eso no pasa por bajar el nivel, sino de que este sea el mismo en toda España. Eso es lo que reclamaríamos», dijo. Reconoció que «el temario de Historia es amplio, pero es el que pide el Gobierno. No añadimos más materia».

«No tenemos por qué variar la aplicación de la norma, que es técnicamente perfecta, porque otros la incumplan», señaló Alonso. «Si otros lo hacen, no es nuestra responsabilidad», dijo para añadir que «debería ser la alta inspección debería velar por que cada comunidad autónoma cumpla». Asimismo, expresó «su sorpresa» por que el Partido Popular solicite «una prueba única, cuando ya lo es en su estructura y contenido. Lo único que nosotros hacemos es diseñar los exámenes». Desde su punto de vista, la postura de los populares «demuestra la querencia por las reválidas y nosotros no queremos reválidas».

«El PSOE debería volver a la subcomisión del Pacto por la Educación», dice el consejero «Se rompió por la falta de financiación, pero el acuerdo se necesita. Es un clamor social»

Para evitar vaivenes

Por otro lado, Genaro Alonso, solicitó a la dirección nacional del PSOE que vuelva a la negociación del Pacto de Estado por la Educación, para «llegar a acuerdos por el bien del sistema, por la estabilidad del mismo y porque es un clamor social».

El consejero señaló que son «muchos» los consejeros «de distintos signos políticos» los que abogan por este consenso. Así, explicó que hoy se reunirán en Zaragoza cinco titulares de Educación para hablar, además del asunto de la escuela rural, del pacto. «Deseamos y esperamos que se retome; si de mi dependiera, volvería al pacto», indicó, ya que «se hace mucho más desde dentro que desde fuera».

Recordó que la negociación constaba de quince ejes y se rompió en el segundo, el de la financiación mientras que el Gobierno central no se comprometiera a elevar la financiación en Educación hasta un 5% del Producto Interior Bruto (PIB). «Es un aspecto consustancial en una ley. Si no, ésta nace muerta», dijo Genaro Alonso, que espera que la negociación no esté muerta después de que el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, haya anunciado que situará dicho porcentaje en el 5%. «Lo tienen garantizado. No den la espantada y vuelvan al Pacto Educativo», dijo al PSOE.