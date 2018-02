Un consejo metropolitano con el Principado y los ayuntamientos pilotará el área central Gijón, Oviedo, Avilés, Siero, Langreo y Mieres constituyen oficialmente el órgano de gobierno cuyo primer objetivo será mejorar la movilidad MARCO MENÉNDEZ Gijón Viernes, 2 febrero 2018, 04:20

La Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, y los ayuntamientos de Oviedo, Gijón , Avilés, Langreo, Mieres y Siero, dieron ayer, en una reunión celebrada en Pola de Siero, el primer paso para la constitución del Consejo Metropolitano, que pretende aglutinar a todos los municipios del área central de Asturias para el desarrollo de proyectos en los que la cooperación sea la clave. Está previsto que en breve se incorpore la Administración del Estado, con la que ya se han iniciado conversaciones desde el Principado. Y el primer eje de trabajo será mejorar la movilidad en el área central de la región.

Estuvieron todos los alcaldes implicados: Wenceslao López (Oviedo), Carmen Moriyón (Gijón), Mariví Monteserín (Avilés), Aníbal Vázquez (Mieres), Jesús Sánchez (Langreo) y Ángel García (Siero), junto a sus concejales de Urbanismo. La reunión estuvo presidida por el consejero de Infraestructuras, Fernando Lastra, y el director general de Ordenación del Territorio, Juan Fernández Pereiro. Fue Lastra quien actuó como portavoz de los asistentes a la reunión y no pudo ocultar su satisfacción por el acuerdo alcanzado: «Todos, sin excepción, los que nos hemos reunido, los seis ayuntamientos y la Administración autonómica, consideramos imprescindible la idea de trabajar de manera cooperativa y aprovechar las potencialidades del fenómeno metropolitano».

Cinco miembros por concejo

La fórmula elegida es la del Consejo Metropolitano. Estará formado por los alcaldes y una representación de la pluralidad política de cada municipio -cinco representantes por concejo-, la Administración asturiana encabezada por Juan Fernández Pereiro, y la representación estatal, cuya incorporación aún se está negociando desde la consejería y se considera imprescindible porque «necesitamos contar con ese ámbito de competencias».

Poco a poco se irán incorporando de manera voluntaria los municipios del área de influencia de los seis ayuntamientos 'cofundadores', así como otros dos que no pertenezcan al área central para «visualizar la dimensión de Asturias», de este proyecto que es «un ámbito de discusión y construcción, no de decisión porque es consultivo. No estamos creando una estructura con competencias decisorias. Ahora estamos en la primera fase y ya veremos cuál es el lugar de destino», explicó Lastra.

El elemento central sobre el que se articula esta fase inicial del Consejo Metropolitano será la movilidad. El consejero explicó que «el Principado ya tiene hecho su encargo de plan de movilidad, algunos municipios también lo tienen o otros dependerán del trabajo que se haga en este ámbito. Ya estarán vinculados por el plan regional, con lo que comenzamos a ver los primeros frutos de la dimensión metropolitana, porque el trabajo será vinculante para los ayuntamientos y no necesitarán elaborar su propio plan. Es un avance claro en este sentido».

Oportunidad europea

Hay otro aspecto que también se decidió en la reunión de ayer y es que, centro de esa estructura abierta del Consejo Metropolitano, se creará un grupo de trabajo para la propia autoorganización. El objetivo, según Lastra, es que «vaya tratando de ponerle el orden más evidente y normal a la constitución del área». Así, por ejemplo, será este equipo el que establezca los criterios para identificar «un perfil más o menos identificable del área», es decir, cuál puede ser el ámbito geográfico. Para ello, se contará con la mediación de la Federación Asturiana de Concejos, que ayudará a definir la incorporación de los nuevos miembros. ¿Cómo se hará? «A través del trabajo que haga el grupo de autoorganización», dijo Lastra.

Los seis ayuntamientos que participaron en el encuentro y el propio Principado son conscientes de la importancia de crear esta zona metropolitana para acceder a futuras ayudas comunitarias. El consejero de Infraestructuras manifestó que «estamos hablando de políticas en términos de oportunidad europea, de oportunidad de futuro». Todo pasa por una ciudad con varios centros y que incorpora a municipios de menor tamaño y sus áreas rurales. Esa sería la definición del proyecto y «en Asturias se manifiesta de una manera bastante evidente, con mucha contundencia», apuntó Lastra.

En primer término, Wenceslao López (Oviedo), el consejero Fernando Lastra y Ángel García (Siero). Detrás, Mariví Monteserín (Avilés), Carmen Moriyón (Gijón), Aníbal Vázquez (Mieres) y Jesús Sánchez (Langreo), antes de la reunión en el Ayuntamiento de Siero. / Susana San Martín

El caso es que tanto los proyectos europeos como la financiación comunitaria apunta hacia este tipo de entes, por lo que la intención del Principado y los ayuntamientos es estar preparados. «Hay una coincidencia absoluta entre todos de que es la gran oportunidad de Asturias y tenemos que sentar las bases en este momento. Tenemos la obligación, la responsabilidad política, de darle esa respuesta al futuro inmediato de los asturianos. De esto va a depender en buena medida el éxito de determinados proyectos, el desarrollo económico y las economías a escala en la dimensión europea. Y a eso es a lo que tenemos que ir».

Lo que sí quiso dejar claro el consejero es que en el Consejo Metropolitano la representación del Principado correrá a cargo de Juan Fernández Pereiro y personal técnico, porque su representación «no va a estar definida en términos de poder, sino cualitativos». Por eso, la consejería pondrá a disposición de estos trabajos toda su estructura técnica, «sin escatimar ningún recurso ni ninguna decisión, pero la coordinación la llevará la comunidad».

Se prevé que en breve quede constituido jurídicamente el Consejo Metropolitano de Asturias.