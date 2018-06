Empezar por la pregunta más fácil, la clave para rebajar nervios en la EBAU Estudiantes de Bachillerato durante uno de los exámenes de acceso a la Universidad, el año pasado en Oviedo. / EFE 4.004 alumnos de la región, un 8,4% más que el curso pasado, inician esta tarde las pruebas de acceso a la Universidad LAURA MAYORDOMO Gijón Martes, 5 junio 2018, 02:44

4.004 alumnos asturianos están convocados esta tarde, a las 14.45 horas, en las trece sedes de examen dispuestas para llevar a cabo la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) en Oviedo, Gijón, Avilés, Mieres, Ribadesella, Cangas del Narcea y Tapia de Casariego. Una hora más tarde, a las cuatro menos cuarto, iniciarán el primero de los cuatro exámenes que componen la fase de acceso. Para romper el hielo, como es tradicional, les espera la materia de Lengua Castellana y Literatura II, una de las consideradas más asequibles.

Acudir con tiempo -con más margen del habitual y preferiblemente en transporte público-, evitar los repasos en profundidad antes de entrar al aula y controlar los nervios una vez dentro son algunos de los consejos que dan los expertos para afrontar con éxito esta prueba. Pero, ¿cómo dominar la ansiedad? El psicólogo Jorge López Pérez Vallejo recomienda hacer ejercicios de respiración. «Puede parecer un tópico, pero realmente ayuda», asegura este especialista, para el que la EBAU debe tomarse como «un desafío, no como un riesgo», para así no producir más estrés y presión de la que, de por sí, genera el examen.

Ya ante el folio en blanco, lo mejor, dicen, es tomarse unos minutos, pensar bien qué es lo que se está preguntando y empezar a responder por la más fácil. Eso ayuda a rebajar la ansiedad e ir ganando confianza. A la hora de contestar, se recomienda exponer cada idea en un párrafo y subrayar las ideas más importantes. Y si uno se queda en blanco, parar y escribir en un folio quince palabras que empiecen por la misma letra para desconectar un momento del examen.

También es fundamental llevar un reloj para controlar el tiempo durante el desarrollo de las pruebas, que tiene una duración de hora y media para todas las materias. E ir provistos de una botella de agua o algún alimento sólido. Entre jornada y jornada de exámenes -en Asturias la EBAU durará hasta el jueves para los que se prsentan también a la fase de admisión-, es conveniente relajarse y tratar de desconectar.

Más chicas

Los 4.004 alumnos que se presentarán a la convocatoria ordinaria de la EBAU desde esta tarde en Asturias son un 8,4% más que los que hicieron el examen el año pasado por estas fechas. De ellos, 2.287 son chicas y 1.717 chicos. El tribunal lo componen este curso 384 personas.

En las pruebas de acceso a la Universidad hay ciertas novedades, como que la nota de acceso tendrá una validez indefinida -no así la nota de la fase de admisión, que se mantendrá durante los dos cursos académicos siguientes- y que los estudiantes podrán examinarse, dentro de esa segunda fase, de una segunda lengua extranjera diferente de la de la parte obligatoria. La calificación de esta prueba será tenida en cuenta en varias universidades españolas, no así en la Universidad de Oviedo, que no empezará a computarla hasta dentro de dos cursos, según explicó la vicerrectora de Estudiantes, Elisa Miguélez.