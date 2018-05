«La contaminación llega a los recién nacidos a través del cordón umbilical» Adonina Tardón, en los estudios de Canal 10. / PALOMA UCHA La profesora Adonina Tardón dice que «no se explica que en El Musel se haga la descarga descubierta de áridos» MARCO MENÉNDEZ GIJÓN. Miércoles, 23 mayo 2018, 02:40

Adonina Tardón, profesora de Medicina Preventiva y Salud Pública, intervino ayer en el programa 'La lupa', de Canal 10, donde habló de la contaminación y de las consecuencias que tiene para la salud de los asturianos. Hizo referencia a varios estudios realizados en la región y una de las conclusiones es que la contaminación llega a los recién nacidos a través de la placenta y el cordón umbilical. Pero también habló de medidas para bajar los índices de polución y, por lo tanto, mejorar la salud de los ciudadanos.

Tardón advirtió de que la agricultura intensiva utiliza insecticidas químicos sintéticos que tienen efectos de disrupción hormonal y que «el mayor peligro está en las mujeres a la hora de dar a luz, que pasan estos elementos a la placenta y al cordón umbilical; hay una herencia química. Somos la primera generación que transmitimos a nuestros hijos este tipo de compuestos». Otro peligro está en los plásticos utilizados en cocina y que pueden soltar partículas. Según la profesora, «hemos visto que, según la concentración de organoclorados que tiene la madre, la misma pasa al niño, lo que afecta al crecimiento, al peso y al desarrollo genital al nacer, como que tenga los testículos sin terminar de bajar».

Pero no todo son malas noticias. Adonina Tardón advierte de que son buenas prácticas contra estos riesgos tomar alimentos ecológicos y «comer la dieta de toda la vida en España», así como eliminar envases de plástico utilizando túpers y botellas de cristal. También quiso quitar hierro a la polémica de la presencia de mercurio en el pescado y el riesgo de que se dé a niños pequeños: «El pescado de bajura, el de la pesca diaria, es oro, porque tiene una cantidad de componentes que se asocian a un mayor desarrollo cognitivo de los niños. Con los que hay que tener cuidado son con los pescados de más de 100 kilos, porque tienen mucha grasa y es ahí donde acumulan lo que cogen del mar. Para las mujeres embarazadas no es recomendable comer el emperador, el atún rojo y la anguila, es decir, peces viejos».

La contaminación atmosférica en Asturias centró buena parte de la intervención de Adonina Tardón, que reclamó más estaciones de control que midan la presencia de partículas pequeñas, las llamadas PM2,5. Se centró en las emisiones de las industrias del entorno de Gijón y del puerto de El Musel. Y es que rechazó que las nubes de carbón del puerto sean «inocuas», como habían dicho los responsables portuarios, pues «el sentido común dice que una nube lleva materia particulada, que se asocia a problemas respiratorios e infartos. Todo lo que sea reducir oxígeno y sustituirlo por materia contaminante no puede dar igual».

La profesora apuntó que el 20% de la contaminación atmosférica se achaca a la industria y dijo que «si sube de noche, cuando no hay transporte, son las industrias. No se trata de echar la culpa unos a otros, porque todos estamos implicados en ello, pero hay que saber dónde están las fuentes contaminantes y hacer que cumplan los niveles permitidos. En el puerto de El Musel, no se entiende que en pleno siglo XXI se haga la descarga abierta de áridos. A lo mejor, no pensaban descargar tanto. No entiendo que cuando se planteó una obra tan grande no se contemplara la descarga cerrada, porque la abierta es del siglo XVIII».

Para Adonina Tardón, la prevención comienza en casa, reciclando lo máximo posible y reduciendo los desperdicios que hayan de ser tratados y que puedan contaminar.