La estremecedora frialdad del asesino confeso de Paz Fernández Borrego antes de ser detenido 02:37 Así se expresaba Javier Ledo el día antes de ser detenido en un cara a cara con un periodista de EL COMERCIO EL COMERCIO Gijón Miércoles, 14 marzo 2018, 03:16

«Yo no tengo nada que ver. Conté todo lo que pude para esclarecer la desaparición». Son las palabras de Javier Ledo, el asesino confeso de Paz Fernández Borrego. El amigo de la gijonesa, que se derrumbó ante la Guardia Civil y confesó ser el autor de la muerte, aseguró con una estremecedora frialdad en un cara a cara con el periodista de EL COMERCIO David Suárez Fuente no estar relacionado con el caso.

«Soy consciente de que me están mirando con lupa. No me extraña nada porque soy el último que supuestamente la vio», sostuvo. Durante la conversación definió a su víctima como «la persona más sonriente del mundo, la más buena del mundo... Una persona que no quería meterse en jaleos y que no traía problemas ni nada». Escucha la grabación de la conversación con Javier Ledo pinchando sobre la imagen.