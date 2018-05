El PP cree que la alcaldesa de Gijón «menosprecia» el campus de Mieres

No han sentado nada bien en el Partido Popular de Mieres las manifestaciones realizadas por la alcaldesa de Gijón sobre que esta ciudad tiene «el mejor proyecto» para los estudios de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y que «Asturias no se merece que se desarrolle en otro lugar que no sea nuestra ciudad». El presidente de los populares mierenses, José Manuel Rodríguez, cargó ayer contra Carmen Moriyón, a la que acusó de demostrar una absoluta «falta de respeto» hacia Mieres y un absoluto «desconocimiento» de las instalaciones del campus de Barredo.

La defensa de la propuesta de Gijón que la regidora de Foro ha venido realizando en las últimas jornadas le sonó al popular a «ofensa» e «insulto» a los mierenses. «No hay justificación para quien desde un cargo público menosprecia a una comunidad educativa y a unos vecinos para tratar de ensalzar lo propio. Y eso solo demuestra que las carencias en la posible ubicación del grado de Deportes en Gijón son tales que solo tratando de desprestigiar las buenas instalaciones universitarias de Mieres y ofreciendo dinero del Ayuntamiento de Gijón puede tratar de competir», le reprocha. Y le invita a visitar el campus de Barredo y comprobar que dispone de «un edificio magnífico, instalaciones deportivas, una residencia para más de un centenar de estudiantes y un edificio de investigación», además de estar próximo al hospital comarcal y a un centro de investigación tecnológica.

La presidenta del PP regional, Mercedes Fernández, insistió ayer en que dejar sin contenido el campus mierense sería una «irresponsabilidad política» tras haber invertido en él «tantísimos millones» de los fondos mineros. Con todo, ve lógico que los ediles del PP de Gijón defiendan que esta ciudad es la mejor opción.