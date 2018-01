«Llegaron con una caja de cartón y, como era pequeña, se fueron sin ella» La cría de foca aparecida el martes en una playa de Colunga. / CEPESMA El Cepesma critica al Principado por no recoger una foca varada en un arenal colungués LUCÍA RAMOS Jueves, 25 enero 2018, 05:04

La cría de foca hallada en la tarde del martes en un arenal de Colunga desaparecía ayer por la mañana sin dejar rastro. Ni la guardería del Principado ni la Coordinadora para el Estudio y la Protección de las Especies Marinas (Cepesma) sabía a ciencia cierta qué podía haber ocurrido con ella, si bien estos últimos se ponían en lo peor. «Con las condiciones que presentaba... Sufría espasmos respiratorios, secretaba abundante mucosidad y estaba visiblemente delgada, con lo que probablemente sufría hipotermia, ya que se intentaba enterrar en la arena, y quizás problemas respiratorios derivados de algún problema neumónico», explicaba a este diario el presidente de la Coordinadora, Luis Laria. El vídeo que colgó en sus redes sociales y en el que se podía ver al animal, alcanzó casi 40.000 visualizaciones en apenas veinte horas.

Lamentó, asimismo, que después de que miembros de Cepesma Gijón diesen el aviso, el personal del Principado tardase «más de una hora y media en aparecer» y que, cuando lo hizo, «pretendía recoger a la foca en una caja de cartón». Sin embargo, ésta resultó ser demasiado pequeña para el ejemplar, de unos tres meses, por lo que, según Laria, los operarios decidieron dejarlo en la playa para regresar a la mañana siguiente.

Cuando regresaron, la cría de foca había desaparecido. «Creemos que pudo volver al mar», apuntaron desde la Consejería de Medio Ambiente. No obstante, desde la ONG llanisca Mundo Vivo no eran tan positivos y temían que «la marea se haya llevado al animal, que con las condiciones que presentaba probablemente no sobreviva».

Ambas entidades se mostraban críticas con la forma de actuar del Principado. Luis Laria instaba a «evitar que algo así vuelva a ocurrir, pues es absurdo» e insistía en «tender la mano al Principado» para volver a colaborar en la recuperación de especies marinas como ya hicieron durante casi veinte años hasta que las buenas relaciones se rompieron hace dos. «Confío en que Fernando Lastra se siente a negociar con las organizaciones, pues Asturias es un modelo de conservación de focas en España y con lo que está sucediendo ahora hacemos un flaco favor a la naturaleza, además de dar una mala imagen del Paraíso Natural».

Mucho más crítico se mostró Luis Bernardo, de Mundo Vivo, quien aseveró que esta misma mañana estudiarán, junto a su abogada, la posibilidad de denunciar al Principado por «omisión de deber» tras dejar al animal solo durante toda una noche en el arenal.