«Nos costaba respirar y nos dolía la cara. No sé ni cómo llegamos a la ambulancia»

«De un momento a otro, ya no veíamos nada». Una de las personas que resultó afectada por el uso de un espray de gas pimienta durante la celebración del Descenso Folclórico del Nalón el pasado sábado relataba ayer lo sucedido. Esta lavianesa, que prefiere no dar su nombre al estar lo sucedido bajo procedimiento judicial, estaba con otras tres amigas viendo la bajada de los artilugios flotantes por el río cuando se vio inmersa en una situación de «caos total».

«De repente, teníamos los ojos llenos de humo, no los podíamos ni abrir. Nos costaba respirar, no veíamos nada y no sabemos ni cómo llegamos hasta la ambulancia», cuenta. También asegura que algunos de los presentes les llegó a dar un ataque de asma. «Nos dolía la cara y también las manos de tocarnos», añade esta lavianesa, ya recuperada y una de las personas que ha interpuesto denuncia por lo sucedido el pasado 20 de este mes en Laviana.

Y es que, remarca, no se produjo ninguna pelea multitudinaria. «Lo único que hubo fueron cuatro chavales que se estaban empujando, nadie salió lesionado de esta pelea. Todos los heridos lo son por culpa del espray, la pelea nada tuvo que ver», incide. De hecho, afirma que fue una de las personas del dispositivo de seguridad quien empleó el aeorosol. «Nadie sabe por qué. Hay testigos que dicen que lo echó y se fue para otro lado». Y quienes estaban en esa zona, justo donde entran las carrozas al río, resultaron afectados por el gas pimienta.

«Pusimos denuncia porque no queremos que esto quede así, al final ha quedado en un susto pero podía haber sido mucho peor», relata este grupo, que puntualiza que incluso había personas con «la cara quemada». Ellas, como el resto de los afectados, fueron atendidas en una ambulancia. «Nos echaron suero y colirio», dicen. E insisten, el espray no lo llevaba nadie del público ni de quiénes bajaban en el Descenso. «Quién va a salir con un espray si no llevas nada», apuntan.

«Amargó la fiesta a muchos»

«Nos parece increíble que utilizase ese gas, seguro que se puso nervioso, pero al final lo que hizo es amargar el final de la fiestas a muchas personas que estaban disfrutando sin más», añadían otros testigos del incidente, que provocó daños por el espray al menos a treinta personas.

Se da la circunstancia, además, de que la amplia mayoría de los asistentes a esta multitudinaria celebración ni se enteraron de lo que había sucedido. «No hubo ninguna pelea multitudinaria, fue un encontronazo entre tres o cuatro chavales a la hora de bajar al río, pero nada más», decían ayer en la peña Los del Patio, los ganadores del concurso de carrozas flotantes.

En lo que coinciden todas las partes es en la necesidad de que el asunto se aclare y se depuren responsabilidades. La organización del Descenso Folclórico del Nalón ya anunció que «si hubo mala praxis seremos los primeros en denunciar». Y muchos eran ayer los que se lamentaban del daño que esta actuación pueda hacer a esta multitudinaria celebración. «Normalmente cada año hay pequeñas peleas, pero ni más ni menos que en otras fiestas y se resuelven sin más».

Jornada para limpiar el río

Esta mañana el Descenso Folclórico del Nalón tiene una nueva e importante cita. Llegó la hora de la limpieza del río. La organización ha convocado a los voluntarios interesados en colaborar para que, desde las 10 de la mañana, acudan al río para llevar a cabo una sextaferia de limpieza.

Cada año se ha registrado un incremento del número de personas que acude a ayudar en dejar todo en condiciones. Y en esta ocasión algunas de las principales peñas han anunciado que participarán en esta iniciativa con el objetivo de dejar el río «incluso más limpio de lo que estaba».