La producción de queso Casín se duplica casi en 3 años y alcanza 7.775 kilos

La producción del queso de denominación de origen protegida (DOP) Casín se ha duplicado prácticamente en solo tres años, al pasar de los 4.034 kilos registrados en 2013 a los 7.775 kilos del pasado año. Así lo ha manifestado hoy la consejera de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, María Jesús Álvarez, coincidiendo con la celebración de la segunda edición el II certamen Queso Casín DOP.

Álvarez ha señalado que el certamen que se celebra en el recinto ferial de Campo de Caso permite comprobar cómo la producción artesanal de este producto no ha dejado de crecer en los últimos años gracias a la combinación de varios factores. "Los productores mantienen una forma de elaboración artesanal, pero no han dejado de aplicar sistemas innovadores porque dirigen su producto a un mercado cada vez más exigente, no solo en España sino también en otros países", ha afirmado.

Actualmente hay cuatro queserías, frente a las tres de 2013, volcadas en la elaboración de casín, para la cual se destinaron 87.541 litros de leche el pasado año.

El Gobierno del Principado, ha recordado la consejera, colabora mediante la convocatoria de las ayudas, que en 2016 ha sumado 1,2 millones de euros, destinadas a impulsar los productos asturianos de calidad agroalimentaria diferenciada, a través de los consejos reguladores de Indicación Geográfica Protegida (IGP) y Denominación de Origen Protegida (DOP).

De esta cantidad, 800.000 euros se dirigen a los controles de calidad y 400.000 a la promoción. Estas subvenciones están financiadas con fondos propios del Principado y son fundamentales para que los órganos reguladores consigan mantener y mejorar las garantías de calidad y la diferenciación de sus producciones. También para que estén en condiciones de realizar de forma correcta las labores de control obligatorias y la promoción de los productos singulares.

El desarrollo eficaz de los controles obligatorios es fundamental para incrementar y consolidar el prestigio de los productos de calidad diferenciada y para que el consumidor reconozca y diferencie la marca asturiana.

En el Principado de Asturias se encuentran protegidos con una DOP los quesos Cabrales, Gamoneu, Afuega'l Pitu y Casín, y la Sidra de Asturias; y con una IGP, la Faba Asturiana, la Ternera Asturiana y el Chosco de Tineo.

A estas figuras se suman la figura pendiente de aprobación, DOP Cangas, en la actualidad Vino de Calidad de Cangas, la IGP Queso Los Beyos, de ámbito suprautonómico, y el Consejo de la producción agraria ecológica del Principado de Asturias, COPAE.

El conjunto de las marcas de calidad incluye a 6.189 productores, 211 empresas transformadoras, con un volumen global de producción certificada superior a las toneladas de producto, y un valor de producción primaria superior a los 43 millones de euros.

La denominación de origen Queso Casín ha recibido este año 25.763 euros para actividades ligadas a las medidas de control obligatorias de los regimenes de calidad de productos agroalimentarios (10.763 euros) y para la promoción de productos agrícolas (15.000 euros).