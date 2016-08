«Solo me defendí», declara el autor del apuñalamiento de La Felguera

Prisión provisional por tentativa de homicidio. Este es el auto dictado ayer tras la declaración del joven langreano de 21 años, D. H. H., que en la mañana del sábado, tras discutir con un vecino, Manuel, de 34 años y natural de Carbayín, le hirió de gravedad con una arma blanca y un hacha. La víctima continúa ingresada en el HUCA en estado grave, aunque presenta alguna mejoría.

El Juzgado de Instrucción nº 1 de Langreo decretaba ayer, a petición de la Fiscalía del Principado, el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, del joven D. H. H., quien reconoció haber agredido con un hacha a un vecino en La Felguera el pasado sábado, aunque alegó que en defensa propia. «Solo me defendí», reiteró ante el juez. El auto no es firme y contra él cabe recurso.

La prisión provisional fue acordada dada la gravedad de los hechos que se imputan al detenido, «un presunto delito de lesiones con uso de arma blanca, además de la existencia de riesgo de fuga y de reiteración delictiva». Su abogada, Alejandra Arenas, puntualizaba a la salida del juzgado que el joven declaró ante el juez que «únicamente se limitó a defenderse para que no le lesionase, está muy arrepentido y asume que tiene que ir a prisión. Es un chico muy tranquilo sin antecedentes».

Según las diligencias practicadas hasta el momento se desprende que, el 27 de agosto poco antes de las dos y media de la tarde, el detenido y la víctima se encontraron en la calle Melquíades Álvarez de La Felguera y se inició una discusión entre ambos. El detenido, portando un hacha en una mano y una navaja de pequeñas dimensiones en la otra, presuntamente agredió a la víctima en diversas ocasiones y se dio a la fuga. Tras dos días en paradero desconocido, se entregaba en torno a las diez de la noche del lunes, de forma voluntaria, en la Comisaría de Policía de Langreo-San Martín del Rey Aurelio.

La versión de su familia, que ayer se reunió en el exterior de los juzgados mientras procedía a declarar, dista de la ofrecida por los investigadores. Así, su madre, María Hernández, relataba: «Mi hijo solo se defendió. Salió de casa para ir a ver a su amigos y se encontró con Manuel, que estaba muy drogado y llevaba una cadena de perro gruesa y un hacha. Intentó agredir a 'El Nano' y éste le quitó el hacha, estaba muy nervioso, tenía miedo y le atacó, pero está muy arrepentido. Por eso se entregó». Aseguraba que «el sábado tuvo miedo y por eso huyó del lugar. Él no quería hacer daño a nadie. Nunca había estado en la cárcel, pero Manuel sí; más de diez años. Él es el verdadero culpable de todo lo que ha pasado».

«Mi hijo no pudo más»

La familia rechaza que se trate de un tema de drogas y asegura que estarían dispuestos a que al joven detenido se le practicase un prueba en este sentido. «Mi hijo ni vende ni toma drogas, es un niño bueno que está sacándose su graduado para poder trabajar. No tiene antecedentes, pero no pudo más porque Manuel llevaba meses provocando a toda la familia», aseveró. Agresor y agredido se conocían y mantenían una buena relación, pero la familia de 'El Nano' sostenía ayer que «Manuel es un toxicómano y cuando consume nos insulta. Le hemos denunciado en dos ocasiones por agredir al padre del Nano y no dejaba de increpar a mi hijo y de insultarnos. Vivimos cerca y la situación era insostenible». «Nos ha buscado la ruina», aseveró la madre. «Pedimos una orden de alejamiento, pero no nos la dieron», apostilló.