Cueria insta a mantener el conservatorio de Langreo bajo gestión de la Mancomunidad

El Ayuntamiento de San Martín, en Sotrondio, acogió ayer por la tarde un Pleno de la Mancomunidad del Valle del Nalón con la asistencia de los cinco municipios miembros (Langreo, San Martín, Laviana, Sobrescobio y Caso). Se cumplía, además, el primer ejercicio del alcalde de Caso, el socialista Tomás Cueria, como presidente de esta entidad. En el orden del día estaba la aprobación final de las cuentas de 2015, pero Cueria se refirió a uno de los principales problemas a los que se enfrenta el ente, que es el futuro del conservatorio de Langreo, ahora mancomunado. «Es preciso buscar una solución al servicio entre nosotros», incidió.

Al respecto, el gobierno langreano insiste en que el conservatorio no debería ser competencia de la mancomunidad, sino del Principado. «El problema es que cuando se hizo la ley que regula estas instituciones se fijó que esas transferencias tendría que asumirlas la comunidad autónoma, pero hay problemas para ello y ahora toca buscar una solución de consenso entre nosotros», remarcaba el presidente de la Mancomunidad. Cueria, socialista, señaló que la asunción del centro por parte de la Administración regional traería una consecuencia que no se ha tenido, a su juicio, en cuenta. «El conservatorio tiene una plantilla de 23 profesores y si pasa a ser del Principado ese personal tendría que ir a la calle; en su día pasaron un proceso selectivo, pero no sería válido para una gestión autonómica», planteó. Sería el mismo caso, agregó, que el problema del personal de recaudación del Ayuntamiento de Oviedo. «Hay que encontrar una salida porque se trata de un servicio muy valorado en el Nalón», defendió.

Al centro acuden más de doscientos alumnos. «Estamos a expensas de un informe pedido al Principado para ver cómo hacer una transferencia de esta competencia. Pero entiendo que habría que preservar los puestos de trabajo y dar una garantía de servicio», dijo Cueria. Y, ¿cómo se podría solucionar? «Obteniendo una fórmula de financiación regional como se hace con los servicios sociales, por ejemplo», apuntó.

Las cuentas claras

El presidente de la Mancomunidad señaló que la entidad «goza de buena salud». Y lo dijo mirando de reojo a la inminente disolución del consorcio de la Montaña Central con la salida de Mieres, el concejo cabecera del Caudal. «Nuestra agrupación funciona de forma distinta a como lo hace un consorcio; se gestiona de otra manera aunque sí es cierto que hay similitudes». En el caso del Nalón, dijo que si los ayuntamientos se pusieran al día con los pagos «estaríamos en números positivos». De hecho, esta va a ser una de las prioridades de su mandato, que se fije un compromiso de los miembros para seguir con las aportaciones económicas.

El político socialista aprovechó para hacer un balance de este periodo. «La situación se ha ido normalizando desde el agrio inicio del mandato», decía. También añadió que este tipo de entidades «tiene que verse como un punto de encuentro entre los municipios y no como un campo de batalla». Este mandato comenzó con la el abandono de los representantes IU y Somos del Pleno en el que fue elegido como presidente. El enfrentamiento entre estas dos formaciones y el PSOE marcó los primeros meses. Incluso Langreo llegó a anunciar que encargaría una auditoría sobre el coste de los servicios que la Mancomunidad presta al municipio para comprobar si se ajustaba a la aportación actual.

Cueria destacó que su mandato se está caracterizando por ser transparente y dar información a los concejos miembros sobre las cuentas de la entidad. «Pero hay que recordar que se 'come' recursos y que debemos aportar todos para que funcione», remarcó.