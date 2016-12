El alcalde de Langreo defiende que sea el Principado quien gestione el conservatorio

Con mucho malestar recibió al alcalde de Langreo, Jesús Sánchez (IU), la propuesta del presidente de la Mancomunidad Valle del Nalón y regidor de Caso, el socialista Tomás Cueria, de no traspasar al Principado el conservatorio de música langreano y mantenerlo dentro de la entidad comarcal. «Es que sabe que no puede ser, que hay una ley que obliga que sea la Administración regional la que asuma este centro. Cueria lo que está haciendo es anteponer los intereses de su partido en el Gobierno regional al de los municipios del Nalón», reprochó Sánchez.

El regidor langreano insiste en que el conservatorio no debería ser competencia de la Mancomunidad. Cueria había indicado que el Principado tiene problemas para asumir este servicio y que «ahora toca buscar una solución de consenso entre nosotros». También dijo que la asunción del centro por parte de la Administración regional implicaba una consecuencia que no se había tenido, a su juicio, en cuenta: el futuro de la plantilla del centro, de 23 profesionales. «Ese personal tendría que ir a la calle. En su día pasaron un proceso selectivo, pero no sería válido para una gestión autonómica». advertía Cueria.

Sobre esta cuestión, el alcalde langreano afirmó que este tipo de argumentos, el de los despidos, «son a los que recurren cuando se carece de otros para explicar su postura; que se deje de demagogias». Sánchez calificó de «muy grave» la utilización de los trabajadores en este conflicto. «Me produce un sentimiento de lástima y pena que un dirigente de la Mancomunidad sea capaz de intentar usar a los profesores para obedecer a su amo, el Gobierno regional».

El regidor de Langreo acusó a Cueria de «incumplir los estatutos de la Mancomunidad al defender que el conservatorio siga siendo de su competencia».

Entidad sin riesgo

Por otro lado, el presidente de la Mancomunidad señaló que la entidad «goza de buena salud». Cueria hacia estas afirmación tras conocerse la inminente disolución del consorcio de la Montaña Central con la salida de Mieres y de Lena, abandonos a los que se unirá Riosa.

Si los ayuntamientos se pusieran al día con los pagos «estaríamos en números positivos», decía.