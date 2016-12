Fallece a los 47 años Julia Menéndez, conocida veterinaria de Lena

Poco antes de las once de la mañana de ayer, un equipo de Bomberos de Asturias con sede en Mieres entraba en la vivienda de la conocida veterinaria de Pola de Lena Julia María Menéndez. Agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil encontraron en su interior –en el número uno de la calle Cava Baja– su cuerpo sin vida. Tenía 47 años.

Fueron unos vecinos quienes dieron la voz de alarma. No se encontraron con ella durante, al menos, dos días, y la mascota de la mujer, un perro, no paraba de ladrar. La Guardia Civil asegura que el cuerpo de Julia Menéndez no presentaba signos externos de violencia y que el fallecimiento pudo haber sido por causas naturales. La fallecida era hija del taxista ya fallecido Julio Menéndez, ‘El Teleru’, también muy conocido en el concejo.

Delicado estado de salud

Vecinos de la zona indicaron que la mujer presentaba últimamente un estado de salud delicado, agravado desde la muerte de su padre. De hecho, se encontraba de baja médica. La noticia de su fallecimiento causó una profunda consternación en Lena.

El cuerpo se trasladó al tanatorio de Mieres. Está previsto que mañana, a partir de las seis de la tarde, sus restos mortales sean incinerados.