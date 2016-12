Langreo suspendió el servicio policial en Navidad al faltar al trabajo cuatro de cinco agentes

Con un semblante muy serio, el alcalde de Langreo informaba ayer de la suspensión temporal de cuatro agentes de Policía Local. Jesús Sánchez (Izquierda Unida) detallaba los motivos para tan drástica decisión. En la noche de Navidad tenían que acudir al servicio cinco funcionarios al turno de las diez de la noche. Pero solo se presentó uno de ellos, «lo que provocó que durante esa noche no hubiera servicio de seguridad municipal». El regidor tuvo que a los cuerpos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil durante ocho horas para pedirles ayuda.

«Debo mostrar ante los vecinos la vergüenza que me provoca esta actuación, que me parece gravísima y que debe y va a tener consecuencias», afirmó.

Sánchez quiso manifestar, lo primero de todo, su «agradecimiento por la disposición de la Policía Nacional y Guardia Civil para ayudar a resolver esta lamentable situación». Y pasó, seguidamente, a anunciar las actuaciones que va a adoptar el gobierno local (una coalición entre IU y Somos). «A nuestro entender, nos encontramos ante una operación concertada para suspender un servicio básico, imprescindible y muy importante para la ciudadanía. Y en consecuencia hemos requerido los informes correspondientes para proceder a la suspensión temporal de los cuatro agentes», reiteró.

«En el equipo de gobierno consideramos que no merecen seguir siendo funcionarios públicos quienes actúan despreciando las necesidades de los vecinos. En una empresa privada estarían en la calle, despedidos sin posibilidad de seguir realizando sus actividades», manifestó Sánchez. El regidor declaró que «estamos ante una situación que nos provoca preocupación». Y aseguró que su equipo de gobierno «va a afrontar este tipo de actuaciones con la máxima firmeza, siempre entendiendo que por encima de otros intereses están los propios de quienes sustentan estos servicios, los ciudadanos del municipio».

Han pasado ya varios días desde la noche de Navidad y Jesús Sánchez aseguró que los agentes no han informado de los motivos por los que faltaron al trabajo aquella jornada y que tampoco advirtieron, de forma previa a sus superiores, de que no iban a acudir. «No tenemos noticia de nada, ni alegación alguna, ni se han puesto en contacto con el Ayuntamiento... Desconocemos las razones», lamentó el regidor.

Vía penal

El alcalde insistía en que estas actuaciones van a tener consecuencias, «en el ámbito laboral». Y fue más allá al señalar que el Consistorio va a analizar si se pueden adoptar medidas correctoras en otros ámbitos, «incluyendo el Penal». Y es que, explicaba, el abandono del puesto de trabajo de estos cuatro funcionarios ha podido crear problemas de inseguridad. «Es una posición firme del gobierno, no vamos a permitir este tipo de actuaciones, vamos a perseguirlas con todos los medios a nuestro alcance», dijo.

«No puede ser una casualidad que en un turno de cinco agentes cuatro no acudan a su puesto de trabajo», insistió.

La suspensión será efectiva el próximo viernes, ya que se da la circunstancia de que los afectados se encuentran ahora disfrutando de jornadas de descanso. Posteriormente, se abrirá el expediente disciplinario correspondiente. «Quien actúa de esta manera se equivoca. No pueden ser catalogados como trabajadores responsables», remarcaba el primer edil, que señaló que la suspensión forzada del servicio «afecta a derechos básicos de los vecinos del municipio». Sánchez no quiso aventurar sobre cómo acabará el expediente: «De momento, nos centramos en la suspensión mientras se analiza la actuación».

Antecedentes

El regidor recordó que hace un año, también durante las fiestas navideñas, hubo que amonestar a dos agentes por una ausencia injustificada. «Se llegó entonces a un arreglo», añadió la concejal de Personal y Régimen Interior, Paula Díaz. «Pero parece que no fue lo suficientemente efectivo ya que esperábamos que esta situación no volviese a ocurrir, por lo que tendremos que adoptar otro tipo de medidas al no entenderse la actitud del año pasado», afirmó la edil.

«Desgraciadamente este es el inicio de un proceso con el que no nos sentimos a gusto», dijo el regidor, que puntualizó que, no obstante, «entendemos que es nuestra obligación poner en marcha este expediente».