Los policías de Langreo suspendidos aseguran que se pusieron enfermos

Los cuatro agentes de la Policía Local de Langreo que han sido suspendidos temporalmente por no acudir a su trabajo en el turno de noche el día de Navidad aseguran que estaban enfermos. Así lo han comunicado responsables sindicales en el Ayuntamiento tras hablar con los afectados. David González Michelena, de la Federación de Servicios Públicos (FSP-UGT), indicó que estos funcionarios cuentan con el preceptivo justificante médico para explicar su ausencia. El gobierno local, ante la situación generada al solo acudir uno de los policías a su puesto, dijo que se vio obligado a suspender el servicio de seguridad y que llamó a la Policía Nacional y a la Guardia Civil para cubrir las necesidades de la noche del 25.

El representante de Comisiones Obreras en el Ayuntamiento langreano, Mario González, afirma que en temas de salud «sí que creo en las coincidencias», en alusión a que fueran cuatro de los cinco trabajadores los que se pusieran enfermos en el mismo turno de una jornada festiva. También recordaron los sindicatos que los empleados municipales tienen derecho por ley a días de libre disposición por enfermedad -siempre que ésta esté justificada por una regulación municipal- como mantienen es este caso.

Tanto Michelena como el representante de Comisiones Obreras consideran que se trató de una decisión, la de suspender el servicio, «desproporcionada» por parte del alcalde del concejo, Jesús Sánchez (Izquierda Unida). De hecho, se apunta a que había funcionarios del cuerpo municipal que se habían presentado voluntarios para cubrir ese turno.

El Sipla teme que este caso pueda dañar la imagen del colectivo y reclama prudencia

Los sindicatos reclamaron «prudencia» con este caso. Consideran que lo primero que tenía que haber hecho el equipo de gobierno era indagar los motivos que propiciaron la ausencia de los agentes antes de adoptar cualquier tipo de resolución, como es la suspensión temporal. Además, mantienen que, contrariamente a lo que había indicado el día anterior el regidor, sí que notificaron a la jefatura su indisposición para poder acudir a su puesto de trabajo.

Llegados a este punto, UGT y CC OO esperan que se esclarezca lo ocurrido con el inicio del expediente disciplinario a los policías, decisión que conllevará una investigación en el seno del Ayuntamiento.

El Sindicato Independiente Policía Local de Asturias (Sipla) en Langreo, por medio de un comunicado, señaló que «no tenemos todos los datos para formarnos una opinión completa ya que no tenemos a ningún afiliado implicado, pero por lo que sabemos los compañeros hicieron uso de un permiso recogido por ley y que tendrán que justificar». Esta agrupación sindical pidió prudencia y entiende, además, que podía haber «otras opciones antes de llegar al cierre de la comisaría, pero el alcalde como máximo responsable del servicio optó por esta». Uno de los temores del Sipla es la publicidad que se le ha dado al caso. «Esperemos que esta situación que se acaba de dar no dañe la imagen del colectivo», añadió.

Duras palabras

El alcalde daba cuenta de la decisión adoptada, la suspensión temporal de los agentes, en una comparecencia pública el martes. Tras explicar la situación que había provocado esta medida, no dudó en dedicar duras palabras a los trabajadores que no acudieron a su puesto de trabajo, dejando el servicio suspendido. «Debo mostrar ante los vecinos la vergüenza que me provoca esta actuación, que me parece gravísima y que debe y va a tener consecuencias», decía el martes.

El regidor anunciaba, además, el inicio de un expediente disciplinario y aseguró que este hecho iba a tener consecuencias. Añadió que la ausencia de los agentes se consideraba como una «operación concertada para suspender un servicio básico, imprescindible y muy importante para la ciudadanía».

Los sindicatos señalaron que, al menos, dos de los agentes implicados en esta polémica han pedido el baja médica debido a la enfermedad que provocó su ausencia del puesto de trabajo.