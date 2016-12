El gobierno de Lena acepta ubicar el consultorio en La Ería

«Estamos ante un día histórico día para Lena». La alcaldesa del concejo, Genma Álvarez (Izquierda Unida), pronunciaba estas palabras nada más salir de un encuentro con el consejero de Sanidad, Francisco del Busto, en el que se llegó a un acuerdo para edificar el nuevo centro de salud de Pola. La regidora indicó que las «novedades» en la propuesta regional son las que han permitido desbloquear esta importante y necesaria obra. La Administración regional ayudará a financiar la parcela -todavía no hay fórmula para ello-, se construirá un ascensor en el viejo ambulatorio para facilitar el acceso en lo que duren las obras del nuevo y, además, el Principado urbanizará la parcela expropiada para el equipamiento. «Con estas condiciones sí que hemos podido llegar a un acuerdo, que antes no podíamos», dijo Álvarez.

El consejero de Sanidad mantuvo un encuentro con la alcaldesa y el resto de portavoces de los grupos municipales Lena. El representante socialista, Daniel Sánchez Bayón, manifestó que «realmente» no hay novedad en el acuerdo adoptado, «ya que se trata de la misma propuesta que recibió el anterior alcalde, Ramón Argüelles, y que siempre rechazó por cuestiones políticas».

El portavoz del PSOE acusó a la alcaldesa de utilizar los datos que no se hicieron públicos hasta ayer «para presentarlos como una coartada que explique el cambio de posición política respecto a su antecesor, para que no parezca que se trata de una enmienda a la gestión de Argüelles». No obstante, se mostró más que satisfecho de que la negociación llegara, al final, a buen término «por el bien general de los vecinos del municipio».