Alarma por otra posible estafa del condenado por el 'caso Shamira'

Alarma entre los vecinos del valle del Nalón. Muchos de ellos ya han sido advertidos de un posible engaño con un supuesto caso de un niño enfermo grave para el que se pide ayuda económica. El presunto autor sería un hombre de 26 años, A. G. M., condenado ya en 2014 por estafa al utilizar la enfermedad de la niña Shamira, de Mieres, aquejada de una rara enfermedad, para lucrarse económicamente.

Hace aproximadamente un año y medio, el joven se mudó con su familia de Pola de Lena a Langreo. Y todo parece indicar que en este municipio habría vuelto a actuar. De hecho, según algunas fuentes, habría estado solicitando ayuda económica para un niño pequeño muy enfermo y que necesitaría supuestamente medicación y productos de farmacia especiales para su alimentación.

Su forma de actuar, en esta ocasión, es la de solicitar ayuda en viviendas habitadas por gente mayor, siempre de buenas maneras. Igualmente pide tan solo cinco euros, lo que hace que estos casos no suelan ser denunciados.

Además, también busca dinero de forma fraudulenta en el mundo del motor, a pesar de ser detenido en varias ocasiones conduciendo sin tener el permiso. De hecho, en Langreo mantiene en la actualidad un litigio por un coche que, presuntamente, preparó para participar en distintas carreras de las comarcas mineras y para el que negoció distintos patrocinios comerciales. Finalmente, no pudo cumplir con sus compromisos y ahora sus socios aseguran sentirse estafados. No obstante, informaciones llegadas a este diario indican que no sólo podría estar operando desde Langreo. Lo último que se conoce es que, durante las recientes fiestas navideñas, habría estado colaborando con una sala de fiestas de Gijón.

Antecedentes

La alarma saltó en enero de 2014 cuando se comprobó que alguien utilizaba el nombre de la niña Shamira Alonso en las redes sociales para pedir dinero para sus tratamientos médicos. Era un engaño. Los padres de la menor -que sufre varias enfermedades- pusieron entonces los hechos en conocimiento de la Guardia Civil.

La investigación llevó, en octubre de ese año, a la detención del joven lenense de 26 años como supuesto autor de un delito de falsificación de documento privado y una falta de estafa tras crear una cuenta en una red social haciéndose pasar por la madre de Shamira.

Una vez condenado, en enero de 2015, tuvo que devolver el dinero recaudado. Además se pudo comprobar que tenía antecedentes por venta de lotería falsa, de cachorros de perros inexistentes y otras estafas en el mundo del motor. También por organizar una concentración de karts que nunca existió.