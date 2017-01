Yuma continúa de vacaciones en casa

Era el primer día de clase después de las vacaciones navideñas, y Yuma, la niña que reside en el pueblo de La Felguerina ,en Caso, no acudió. El padre de la menor, de catorce años, Héctor Calderón, se mostraba ayer más que indignado y enfadado con lo que considera un engaño de la Consejería de Educación. El conflicto se centra en el coste que supone el traslado de la estudiante hasta el IES Alto Nalón de Barredos. «Tras una reunión con el Principado, a mediados de diciembre, se comprometieron a darnos una ayuda de unos 6.000 euros para el taxi de la niña. Y ahora, hace cuatro días, nos llamaron para decirnos que, al final será la mitad, y que nos darán el dinero en abril, siempre y cuando proporcionemos la factura del gasto correspondiente».

El padre señala que su economía familiar «no está en disposición de hacer frente a ese gasto por adelantado», por lo que, al final, Yuma sigue sin ir a sus clases. Héctor Calderón asegura que está muy preocupado por el perjuicio académico sufrido por su hija, «pero todavía me indigna más que esta situación está afectando a a niña. Nuestra niña es muy madura y nosotros -los padres- actuamos de forma consensuada con ella, creyendo siempre que hacemos lo mejor para su futuro y sus derechos».

Aseguró, no obstante, que a pesar de los impedimentos de la Administración regional, «seguimos con ganas de vivir en el medio rural, incluso aunque nos sigan jodiendo».

«Tienen que dimitir»

Exige a los responsables públicos «que dejen de robar el derecho que tiene Yuma al transporte, de usurpar los derechos de los niños. Si no son capaces de solucionar el problema de un niño para acudir a sus clases, tienen que dimitir. Si no pueden dar una solución a este conflicto es que no sirven para mucho. Bueno, realmente es que no valen para nada».

«Mi hija se está perdiendo una etapa esencial de su vida escolar. Tendría que estar en el instituto, socializando con otros chavales de su edad, algo que es muy importante para ella», lamenta el padre.