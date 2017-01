El Sthepen Hawking puede abrir sus puertas este año

Este podría ser el año de la apertura del centro de referencia estatal Sthepen Hawking de Langreo para lesionados medulares. A esta esperanza se agarra Langreo ante las últimas consultas realizadas tanto al Principado como a los representantes del Gobierno central. Todo apunta a que se está trabajando en la redacción de la ley nacional que definirá su uso y gestión, y que es el último paso para su apertura.

La próxima semana podría ser crucial para conocer fechas y plazos aproximados de este esperado paso. El regidor, Jesús Sánchez, revelaba ayer las buenas perspectivas: «Esperamos que este año se pueda poner en uso de forma paulatina el centro y que se avance hacia su apertura total». Para ello, espera que la próxima semana pueda reunirse con representantes del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) en Madrid y «concretar fechas y plazos».

El centro está terminado. Subsanados los problemas de humedades, se han habilitado los accesos exteriores, se ha urbanizado toda la zona e incluso, como recordaba Sánchez, «nos han confirmado hace tiempo que hay dinero para afrontar su equipamiento». En 2016 se consignó en los presupuestos nacionales una partida de un millón de euros para este cometido y 250.000 euros para su gestión.

Una de las principales incógnitas, que se definirá en la ley que debe tramitarse es la gestión del centro hospitalario. Aunque Langreo ha defendido la gestión pública, ahora parece que deberá confirmarse con un modelo mixto con alguna institución privada. El Imserso podría optar por dejar a la gestión pública la atención directa a los usuarios, y la parte de residencia derivarla hacia una empresa.

Mientras se espera un imparable avance de la gestión administrativa que asegure su apertura, el edificio está concluido. Las obras en el centro de discapacitados neurológicos Stephen Hawking, de Barros, comenzaron hace cerca de nueve años, y ahora se prevé que la instalación se ponga en servicio antes de finalizar 2017. Cinco años de espera. Ya que las previsiones iniciales marcaban como fecha de puesta en marcha del servicio el año 2012.

«Pelearemos»

El alcalde langreano fue ayer claro: «Desde la Alcaldía pelearemos para que este año pueda abrirse una parte del centro. Espero que así sea». Por lo que no se descarta que si desde el Gobierno central no se trabaja para dicha apertura desde Langreo podrían adoptarse algunas medidas de presión para reclamar una apertura que llevan años pidiendo vecinos, grupos políticos, colectivos de discapacitados etc....

El centro dispondrá de 90 plazas, 60 de ellas de estancia temporal por un máximo de 18 meses, y 30 más de centro de día. La primera estimación era la creación de unos 150 puestos de trabajo directos con su apertura. Los trabajos del Stephen Hawking se iniciaron en 2009 y estaba prevista su finalización en 2011, pero las empresas adjudicatarias se declararon en concurso de acreedores en 2012. Entonces la empresa pública Tragsa asumió la terminación de las obras, que tenían unos daños superiores a los esperados.

Los informes de esta empresa pública constataron anomalías en la estructura del centro que han motivado el retraso de las obras terminadas de forma reciente. Y que finalmente supuso una inversión superior a los 2,2 millones de euros que ya está finalizada.