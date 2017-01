El angustioso rescate de una corza que llevaba nueve días atrapada en un canal de Mieres

Voluntarios de la ONG Mundo Vivo, en colaboracion con la asociación Anadel, rescataron esta mañana a una corza que estaba atrapada en un canal de Mieres, después de nueve días de agonía. Según explica el colectivo animalista en su página de Facebook, "ha tenido que transcurrir más de una semana después del primer aviso a las autoridades correspondientes. No entendemos ni entenderemos la pasividad de la Administración en estos casos, pero menos entendible es el 'cabreo' de dichas autoridades porque dos ONGs hayan realizado el trabajo que en nueve días no se había hecho. No entendemos que se nos vea como entrometidos o enemigos, cuando lo único que se pretende es salvar una vida; nosotros siempre queremos sumar y no restar. Aquí no hay medallas, ni perdedores... solo hay un ganador y es el pobre animal que ha conseguido salvar la vida hoy".

Los rescatadores explicaron que la pequeña corza fue sedada para su rescate, de modo que no sufriera "de un estrés que comprometiera su vida". Posteriormente, le curaron las heridas que presentaba y mañana mismo será liberada.