El Ayuntamiento de Langreo niega que se cuestione el cierre de la comisaría

Las relaciones entre la Policía Local y el equipo de gobierno de Langreo continúan tensas. Las primeras investigaciones sobre el expediente disciplinario abierto a cuatro agentes del cuerpo que no acudieron a trabajar la noche de Navidad han supuesto ya el levantamiento de la suspensión de empleo y sueldo a los agentes. Una petición que el instructor del expediente -otro agente municipal- realizó por escrito al alcalde Jesús Sánchez y que éste aceptó.

Según confirmaron ayer fuentes municipales, en dicho informe «no se entra a valorar la decisión del Ayuntamiento de cerrar la comisaría el 25 de diciembre, ni mucho menos se desaprueba. Solo se instruye la actuación de los agentes de la Policía Local». Insisten en negar que el instructor «haya desaprobada la decisión de la alcaldía, ni la haya calificado de no procedente», ni lo haya plasmado en ningún informe oficial.

La decisión de cierre de la comisaría fue calificada en un primer momento como «precipitada» por oposición y sindicatos. Las centrales sindicales explicaban ayer que «solo pretendemos que se arregle el expediente disciplinario a los agentes que, consideramos, actuaron debidamente. El cierre de la comisaría fue decisión del alcalde, es su responsabilidad». En este sentido, insistieron en que «se tomó aún conociendo que había otros agentes dispuestos a doblar turno».

Respecto a la actuación de los agentes, ésta se sigue investigando con una nueva toma de declaraciones a los implicados en dicha actuación para completar el expediente disciplinario. Los agentes se defienden asegurando que estaban enfermos y que cumplieron con una nueva normativa que el actual equipo de gobierno aprobó el pasado mes de marzo. En la misma se dan las claves para poder acogerse a los denominados como 'días griposos' en el convenio colectivo. Se acuerda que para ello solo es necesaria la presentación de un certificado o justificante de haber acudido al médico. Algo que los cuatro policías aseguran haber hecho.

«No concebimos que el equipo de gobierno no respete sus propios acuerdos y nos tememos que el asunto termine en los tribunales. Algo que no deseamos», apuntaron fuentes de las centrales sindicales, que quieren que el asunto se resuelva en el propio expediente.

Su temor se fundamenta en el convencimiento del equipo de gobierno de que «hubo una conspiración al coincidir enfermos cuatro agentes de un mismo turno». Y su decisión de «perseguirla» por todos los medios a su alcance. Si bien hay que apuntar que una situación similar se dio también en las navidades de 2015 y 2014.

Sí se doblan turnos

Los agentes reconocieron ayer a EL COMERCIO que no entienden por qué «no se aceptó la proposición de los compañeros del turno de tarde de doblar», ya que es algo que «se hace en otras ocasiones». Así, explicaron que el día de Reyes hubo agentes que hicieron dos turnos para garantizar la seguridad durante los preparativos y el desarrollo de la cabalgata. «Ese día no pasó nada y se pudo doblar, pero el día de Navidad desde el equipo de gobierno se quiso ver una conspiración que no había y no se dejó reparar la situación y continuar con el trabajo normal en la comisaría». Una decisión que se tomó basándose en la denominada policía de eventos, por la que los agentes pueden doblar turnos siendo éstas horas extra retribuidas.