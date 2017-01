«Buscaremos una solución a las piscinas de Pénjamo», garantiza el alcalde

Las instalaciones deportivas de Riaño reabrirán por completo este otoño (con la apertura del polideportivo) y a continuación el equipo de gobierno de Langreo comenzará a buscar soluciones para el complejo deportivo de las piscinas de Pénjamo. El propio alcalde langreano, Jesús Sánchez, reconoce que «no disponemos de capacidad presupuestaria para poder afrontar su apertura, pero lucharemos para que pueda haber una solución». El regidor recuerda que las instalaciones son propiedad y responsabilidad del Principado, quien adoptó la decisión de forma unilateral de clausurarlas en octubre de 2010.

El gobierno municipal tiene intención de tomar una decisión definitiva sobre la posibilidad de abordar la recuperación de Pénjamo tras poner en funcionamiento las instalaciones de Riaño. «Aquí hay un único responsable, que es su propietario: el Principado» puntualizó el regidor. Un propietario que, a juicio de antiguos usuarios y vecinos de la zona, no está tomando las medidas necesarias para un mínimo mantenimiento. «Colocaron una red en la puerta de entrada, pero no sirve para nada. Se rompieron cristales y se entra casi a diario a dañar las instalaciones», señalan. El edificio de entrada a las piscinas presenta un estado de total abandono. Prácticamente no queda nada en pie. «Todo está destruido y dañado. Nos hemos cansado de pedir al Principado que cuide las instalaciones porque, a este paso, no habrá posibilidad de recuperarlas».