«Nunca usurpé las funciones de policía local, en Lena me conocen como 'el rural'»

«Nunca usurpé las funciones de policía local. En Lena todo el mundo me conoce y me llamada 'el rural'», en clara alusión al cargo que -defiende- ocupa actualmente: guarda de medio ambiente en el concejo. Juan B. B. declaraba de este modo ayer ante el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Oviedo. La Fiscalía del Principado le acusa de usurpar funciones policiales de 2010 a 2012 y pide para él una condena de un año y diez meses de prisión.

La misma pena se reclama para la jefa del cuerpo por cooperación necesaria. La responsable policial también negó en la vista judicial las acusaciones y rechazó de forma tajante que el trabajador realizara labores inherentes a las de un funcionario de las fuerzas de seguridad. Las defensas piden la libre absolución al considerar que no hay fundamento para la demanda.

El letrado que ejerce la defensa de la jefa policial, Enrique Ríos Argüello, tras el juicio, afirmó que la denuncia fue interpuesta en su día por el sindicato CSIF «con un claro interés político, ya que se acusaba al que entonces era alcalde del concejo y actual coordinador de IU en Asturias, Ramón Argüelles, de generar esta situación».

Los acusados se enfrentan a un año y diez meses de prisión para cada uno

De hecho, el agente rural pasó a ser subordinado de la jefatura de la Policía Local en 2010. «Al exregidor ya se le eximió e, incluso, no se ha permitido al mencionado sindicato que ejerciera la acusación particular».

El abogado del guarda, Eliseo Mateos Rodríguez, señaló que no hay base para la acusación de usurpación de funciones públicas «porque mi patrocinado jamás intentó hacerse pasar por un agente de policía, algo impensable porque en Lena todo el mundo le conoce ya que lleva desde 1999 en este puesto y trabajando en el Ayuntamiento lenense desde 1990».

El sindicato, por su parte, mantuvo que el agente «nunca» obtuvo una plaza de funcionario, ni tampoco ha recibido formación específica para asumir funciones policiales, como la que se precisa para portar un arma. La CSIF mantiene que el acusado tiene acceso a toda la información que maneja la Policía Local, «mucha de ella muy sensible como pueda ser la base de datos de casos de maltrato».

La jefa policial negó todos estos extremos ante el tribunal. Señaló que Juan B. B. no portaba armas, que no denunciaba, que no regulaba el tráfico y que tampoco tenía acceso a las bases de datos del cuerpo.

Petición de la Fiscalía

El Ministerio Fiscal, por último, sostiene que, en el momento de los hechos el acusado trabajaba para el Ayuntamiento de Lena, ejerciendo labores propias y exclusivas de agente de la Policía Local. Ocurrió hasta 2012 y entre los trabajos figuraban propuestas de sanción por infracción de la Ley de Seguridad Vial, regulación y control del tráfico, tramitación de solicitudes de permisos de venta ambulante, además de utilizar el vehículo asignado a la Policía Local de Lena. El juicio quedó visto para sentencia.