«Nos refugiamos en un habitación en la parte de atrás porque la escalera estaba llena de humo»

Los vecinos del edificio en cuyo bajo comercial se produjo en la madrugada del martes un incendio que calcinó todo el bazar chino y daño el forjado del primer piso, en la localidad de Sotrondio, recuperan la normalidad. Por delante, la gran tarea de limpiar sus casas del hollín y el humo acumulado y vencer el miedo que se apoderó de ellos. “Yo sigo teniendo miedo, no puedo evitarlo” relataba esta mañana Flor González vecina del segundo izquierda antes de entrar en su vivienda, después de pasar la noche en casa de su hermana.

Como Flor la mayoría de sus vecinos prefirieron dormir en casa de amigos o familiares a pesar de que pudieron acceder a sus casas desde primera hora de la tarde. Sólo dos matrimonios, los del quinto piso pernoctaron en sus viviendas. Hoy intentaban llevar su vida normal, así Elenita Orviz González,bajaba a la carnicería y relataba “mi marido Vicente se dio cuenta del humo y al abrir la puerta de la calle vimos que la escalera estaba llena de humo, entonces nos refugiamos en una habitación que da al patio y allí esperamos que los bomberos nos ayudasen a salir. Fue todo muy rápido nos ayudaron enseguida y por eso no hubo más desgracias”. Al llegar a la calle no pudo evitar venirse abajo “verlo así me rompe el alma”

En lo relativo a la investigación abierta para esclarecer la causa probable del incendio, que apunta a que pudo ser intencionado y relacionado con un robo perpetrado con anterioridad en un local cercano, la policía Nacional continuaba ayer tomando declaración a los vecinos, según estos “incidieron mucho en si vimos el cristal roto y si los cristales estaban hacia fuera o hacia dentro. Yo sólo recuerdo que estaba roto el portal de la puerta y que salía mucho humo pero no vi ni las llamas creo que estaban hacia de la mitad del bazar haca atrás” explicaba Ángel Orviz, vecino del segundo derecha que fue quien llamó al 112 en torno a las tres y veinte de la mañana cuando bajo a la calle asustado por el humo y divisó el incendio.