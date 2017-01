Solidaridad vecinal durante el desalojo de las familias

El momento más duro para los habitantes del edificio fue cuando los bomberos les confirmaron que tenían que desalojar sus casas. Eran entonces algo más de las cuatro de la madrugada, con un frío intenso a pesar de las llamas que continuaban creciendo. La mayoría de ellos, en torno a una decena, se encontraban en ropa de cama y así tuvieron que abandonar su vivienda. Una hora más tarde, por seguridad también, se evacuó a los vecinos de un edificio cercano hacia donde el viento propagaba el intenso humo

A pesar de este paisaje desolador, a los pocos minutos de estar en la calle aparecieron los vecinos de edificios cercanos para ofrecerse a alojar en sus casas a los afectados por el fuego. Surgió todo de manera natural, mientras preguntaban por el estado de los cuatro intoxicados y conocían que, en un primer momento, su estado no revestía mucha gravedad.

Tras los vecinos, aparecieron sus familiares para alojarlos en sus casas, aunque algunos prefirieron permanecer en la calle durante gran parte de la mañana para comprobar como evolucionaba el fuego.

Uno de los primeros en advertir el incendio fue el vecino del segundo derecha Ángel Orviz. «Estábamos en casa cuando empezamos a ver el humo y bajé a la calle pensando que venía del primer piso, pero ya en la calle vi que salía mucho humo del bazar de los chinos. Subí a casa y llamé al servicio de emergencias del 112», recordaba horas después del trágico siniestro.

Flor González, vecina de piso, recordaba como «los bomberos me ordenaron abrir la puerta. Entre dos, me cogieron, bajamos y me metieron en una ambulancia para ponerme oxígeno, pero respiraba bien y me marché con mi hermana».

Todos coincidían ayer en que el fuego supuso «un gran susto», que seguramente les impediría conciliar el sueño esa noche. Dentro de todo, una buena noticia: no hubo que lamentar mayores daños personales.