Del Busto promete que no habrá pérdida de servicios por la fusión de áreas

La fusión de las áreas sanitarias del Caudal y del Nalón no conllevará la merma de servicios ni el cierre de centros médicos. Así se lo ha trasladado el consejero del área, Francisco del Busto, a los alcaldes de los concejos de estas comarcas en una reunión celebrada ayer por la tarde. El regidor de Mieres, Aníbal Vázquez (IU), señalaba estos aspectos «que ahora no se pueden contradecir», porque todavía no se está tramitando la ley que regulará esta fusión. «Pedimos información al Principado sobre el tema y es lo que se nos ha facilitado», dijo.

En el mismo sentido se pronunció tras el encuentro el regidor de Aller, el socialista David Moreno, quien señaló que no hay una fusión encubierta ni reducción de los servicios sanitarios en las Cuencas.

Del Busto explicó que lo que ahora existe es una colaboración en el sistema sanitario que «nada tiene que ver con una fusión encubierta de las áreas como malintencionadamente se ha tratado de presentar a la ciudadanía», señaló en referencia a las acusaciones del PP. Esta cooperación debe diferenciarse también de la nueva Ley de Sanidad que el Principado quiere aprobar en esta legislatura y que se presentará a los grupos parlamentarios cuando se inicie su tramitación.

El consejero de Sanidad destacó que, gracias a este trabajo conjunto entre ambas áreas, Mieres cuenta con un servicio de Nefrología del que carecía y con una unidad de Hemodiálisis que permite que una treintena de pacientes del área VII ya no tengan que desplazarse a Oviedo para recibir esta prestación, a la que además podrán acceder con mejores horarios que los actuales.

En este servicio se realizan también consultas de pacientes de Nefrología simples y complejos, que antes tenían que trasladarse al HUCA, en Oviedo. En el último año, 1.369 pacientes del servicio fueron atendidos en su hospital sin necesidad de acudir a otro área sanitaria y se llevaron a cabo 4.882 tratamientos de hemodiálisis en Mieres a pacientes del mismo área.