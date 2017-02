La Junta da el primer paso para abrir al uso lúdico los pantanos de Redes

«Han sido muchos años peleando para permitir un uso lúdico de los pantanos de Tanes y Rioseco. Y se ha dado el primer paso» para lograrlo. El diputado del Partido Popular Rafael Alonso sabe bien de lo que habla porque antes de estar en la Junta General del Principado fue edil en Langreo y estuvo muy involucrado en este asunto, ya que considera «que va a favorecer el desarrollo económico del Alto Nalón, su crecimiento y la creación de empleo». Y es que ayer la Junta -con los votos a favor de todos los grupos excepto de Podemos, que se abstuvo- aprobó una propuesta de los populares para cambiar la legislación que regula los usos de estos embalses cuya agua se destina al consumo humano. Ahora queda el largo proceso para cambiar la normativa y el parlamentario no se atrevió a dar una fecha para su entrada en vigor.

Alonso recordaba que, hasta ahora, los socialistas siempre se han opuesto a permitir el uso lúdico de estos embalses que se encuentran en plano corazón del Parque Natural de Redes. «Ya se han dado cuenta de que es preciso este cambio tras tener la prohibición en vigor durante más de veinte años», añadió. El popular destaca que en la comarca «es un clamor» que se permita que embarcaciones como canoas surquen estas aguas. «Y es algo perfectamente compatible con el consumo, ya que tenemos experiencias similares en la propia región y en otras comunidades, como en Madrid y el País Vasco». De hecho, agregó, «no hay plan hidrológico que restrinja la navegabilidad de estas aguas».

Entonces, ¿por qué no está permitido?. «La actual Ley no recoge estos usos lúdicos y fue el Instrumento de Gestión Integral (IGI) del Parque de Redes el que introdujo la prohibición. Clarificando este aspecto en la norma reguladora, ya no habrá más problemas al respecto», aclaraba el parlamentario.

Recurso turístico

El PP presenta la aprobación del inicio de este proceso como una «victoria» que «demuestra nuestro compromiso con los vecinos del valle, que llevan años reclamando que estos pantanos sean navegables». No es una reclamación exclusiva de los populares. Otras formaciones políticas, como Foro, y sindicatos también reclamaban al Principado un cambio en la normativa que regula estas aguas.

Y es que la comarca vive, en buena medida, del sector turístico que permite el aprovechamiento de los ricos recursos naturales de la zona; además del sector ganadero, es pujante en del turismo de naturaleza con la apertura de numerosas casas rurales. Una oferta más, como es la posibilidad de navegar por estos pantanos, se entiende en la zona como un recurso que se encuentra, de momento, desaprovechado.

Los socialistas cambian ahora de postura, pero en noviembre de 2013 la entonces consejera de Fomento y actual de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Principado, la socialista Belén Fernández, aseguraba que el uso lúdico de los pantanos «pone en riesgo la calidad del agua», que abastece a unas 800.000 personas, y defendía la protección de los embalses.