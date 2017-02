«Permitir que los pantanos de Redes sean navegables es un revulsivo para el Alto Nalón»

La asociación de alojamientos turísticos del Valle del Nalón -que agrupa a unos cuarenta establecimientos- no comprende el motivo por el que todavía no se permite el uso lúdico en el pantano de Tanes, en el corazón del Parque Natural de Redes. «Se trata de una posibilidad que sería un revulsivo económico para el Alto Nalón y para todo el valle», explica la representante de este colectivo, Pepa Cabello. La agrupación entiende que es preciso compaginar la protección del entorno -«para que esto no sea una romería»- con una utilización provechosa de las aguas para favorecer el turismo en la zona.

De este modo, la asociación considera que es un avance que la Junta General haya iniciado los trámites para debatir el cambio de la ley que regula el uso de los pantanos, tanto el de Tanes como el de Rioseco. Sobre el segundo, Cabello apunta que comprende que no se permita un uso lúdico «por la configuración del propio embalse, que tiene unas turbinas que podrían en riesgo la navegabilidad; pero para Tanes no hay excusa». «¿Que prima conservar el agua para el consumo humano? Pero si hasta hace poco las aguas fecales de Caso iban a para a sus agua», asegura la hotelera.

La agrupación entiende que, aunque se autorice un aprovechamiento de ocio de las aguas, hay que establecer límites y un control. «Sabemos y defendemos que es preciso mantener las peculiaridades naturales del entorno y de la población», indica.

Larga travesía

El Pleno de la Junta General aprobaba la toma en consideración para el cambio de ley que regula el uso de estas aguas el pasado viernes. «Sabemos que va a ser un proceso muy largo, pero por lo menos ya se ha dado el primer paso», afirma Pepa Cabello. La iniciativa fue presentada por el Partido Popular y resultó apoyada por el resto de formaciones excepto Podemos, que se abstuvo en la votación.

El diputado del PP Rafael Alonso destacaba que en la comarca existe un «clamor» para que se permita que embarcaciones como canoas surquen estas aguas. Defendió en el Parlamento asturiano que es algo perfectamente compatible con el consumo humano del agua, «ya que tenemos experiencias similares en la propia región y en otras comunidades, como en Madrid y el País Vasco».

La comarca vive, en buena medida, del sector turístico que permite el aprovechamiento de los ricos recursos naturales de la zona; además del sector ganadero, es pujante el del turismo de naturaleza con la apertura de numerosas casas rurales. Una oferta más, como es la posibilidad de navegar por estos pantanos, se entiende en la zona como un recurso que se encuentra, de momento, desaprovechado.