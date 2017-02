El Gobierno central inicia los trámites para abrir el centro Stephen Hawking

«Para la puesta en servicio del Centro de Referencia Estatal (CRE) Stephen Hawking de Langreo tendrán que finalizarse las obras, comprobar todas las instalaciones y proceder a su legalización». Así lo explica el Gobierno central (Partido Popular), que informa, también, de que «ya se han iniciado los trámites para la aprobación y publicación de la orden de creación y regulación del CRE». Las plazas previstas son sesenta en régimen de residencia y otras treinta en régimen de atención diurna. Todas son para estancias temporales. Estos datos forman parte de la respuesta dada por el Ejecutivo a una pregunta realizada por el diputado de Foro en el Congreso de los Diputados, Isidro Martínez Oblanca, sobre el futuro del equipamiento.

En cuanto a la gestión del centro, el Gobierno afirma que «se están estudiando las posibles opciones». Desde el inicio de este proyecto -recuerdan en el Ejecutivo central- se consideró que el modelo de gestión requería de la cooperación interadministrativa con la comunidad autónoma. En 2007 se firmó un acuerdo-marco con el Principado de Asturias y con el Ayuntamiento de Langreo para la construcción y gestión del centro. «A lo largo de estos años se han venido manteniendo reuniones y contactos entre estas instituciones», añade en su respuesta. No obstante, no se indica que se haya logrado avance alguno en estos encuentros. «En cuanto al número de trabajadores de este centro -continúa la respuesta del Gobierno- no es posible concretarlo en estos momentos».

Fue el diputado de Foro Isidro Martínez Oblanca quien informó ayer de la respuesta del Gobierno a las preguntas escritas formuladas sobre el Stephen Hawking. Para el diputado forista, que ha venido interesándose por el asunto con diferentes iniciativas parlamentarias, «lo que sucede con este equipamiento es una calamidad, un despilfarro de recursos públicos y un desprecio hacia los enfermos medulares y de ELA».

Ya en funcionamiento

Oblanca declaró que el Stephen Hawking «ya debería estar en servicio y, de hecho, tuvo una de esas preinauguraciones virtuales, dentro de la modalidad de hacerse fotos de promoción política en campaña electoral, que con frecuencia acaba reconvirtiéndose en una inauguración efímera. La debacle y el engaño en torno a este equipamiento sanitario se inició en 2011 con la grandilocuente 'inauguración' realizada por los socialistas con ministra a la cabeza».

El representante de Foro señala que fue la entonces ministra de Sanidad del anterior Gobierno socialista, Leire Pajín, la que en septiembre de 2011 visitó la localidad langreana y las obras del que calificó como centro de «enorme importancia», vaticinando el término de las obras para la primavera de 2012 y comprometiéndose a la convocatoria de la comisión de seguimiento para poner en marcha la gestión y los perfiles del personal que permitiesen el funcionamiento de este equipamiento, clave para la atención de personas con graves discapacidades neurológicas.

«Los acontecimientos posteriores a la visita electoral de la entonces ministra de Sanidad son conocidos: el Partido Popular ganó las elecciones el 20 de noviembre de 2011, y entre el legado recibido por el Gobierno figuró este centro, que ya en su fase final de obras vio paralizada su ejecución como secuela de circunstancias imprevistas y modificaciones del proyecto originario», añadió Martínez Oblanca, que lamentó que el edificio, además, «se empieza a estropear» por la falta de uso.