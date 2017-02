La perrera de Langreo, sin comida por falta de dinero

Situación extrema. El albergue de animales de Pajomal, en Langreo, se está quedando sin pienso con el que alimentar a los 114 perros que viven en este recinto.

Voluntarios de esta perrera dieron la voz de alarma a través del boca a boca y las redes sociales y ayer numerosos vecinos de Langreo y de otros concejos se acercaron a este refugio para llevar sacos de pienso. Unas ayudas que permitirán garantizar la alimentación de estos 'peludos' durante varios días ya que se han recogido casi cien kilos.

Pero la situación de alarma no ha terminado ya que aproximadamente se necesitan unos sesenta kilos diarios de pienso para garantizar la correcta alimentación de los animales. En la actualidad superan el centenar, aunque los trabajadores apuntan que podrían ser más en los próximos días ya que los abandonos no cesan. Voluntarios y vecinos continúan movilizándose para conseguir pienso.

Pablo Purriños, vecino de La Felguera, y su mujer fueron ayer hasta las instalaciones de Pajomal a dejar un saco de pienso y prevén volver el lunes. «No es justo que con el gran trabajo que hacen con los perros, no tengan dinero para alimentarlos por dejadez de las instituciones», indicaban.

Y es que todo parece apuntar a que un retraso en el pago mensual que ha de hacer el Ayuntamiento de Langreo a los gestores del albergue ha motivado esta situación. Según ha podido saber EL COMERCIO, el Consistorio adeuda la cuota del mes de enero. En breve debería abonar la de febrero y en la perrera se espera que lleguen las dos juntas y se solucione así esta situación.

Desde Mieres, preocupados al conocer la situación por las redes sociales, llegaron María José García y su marido, José Luis Antúnez. Y aprovecharon ver los perros que allí viven. García comentó que lo que más les había llamado la atención es que «todos los perros están muy limpios y se les ve bien, me parece inhumano que no tengan pienso y que las instituciones no hagan nada».

No hay dinero para pienso ni tampoco para las facturas del veterinario. Por eso, en la sidrería La Virusa, en La Felguera, animan a clientes a dejar allí sacos de pienso y, también, a colaborar con una hucha solidaria, para ayudar al albergue de Pajomal.