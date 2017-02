La Banda de Gaitas de Aller, desalojada por hacer ruido

Los sones de las gaitas alleranas llenaron ayer por última vez las antiguas escuelas de Caborana tras comunicarles el Consistorio la obligatoriedad de cesar en su actividad. En 2015 un vecino denunció el ruido que hacía la banda, cuestionando la insonorización de los locales. El Ayuntamiento trasladó la denuncia al Gobierno regional, que ha dado la razón al denunciante.

En la tarde de este domingo la banda de gaitas allerana, El Gumial, integrada por medio centenar de músicos del concejo de todas las edades, ha realizado su último ensayo. Y lo ha hecho con la preocupación de no contar con un lugar adecuado en el que realizar su actividad. «El Ayuntamiento no ha hecho lo suficiente para ofrecernos un local insonorizado, solo es posible el cine Carmen y no se adapta a nuestro horario ni cuenta con un local para los instrumentos», ha lamentado el director de esta agrupación, Diego Lobo.

Tampoco han podido aceptar otros locales propuestos como centros escolares en desuso o polideportivos, porque al no estar insonorizados podrían repetirse las denuncias. Pocas posibilidades tienen, así las cosas, para continuar con su actividad. Aunque conocida la situación y tras recibir numerosas muestras de solidaridad, el Ayuntamiento de Mieres les ha ofrecido una solución, que se cambien de concejo.

La propuesta está sobre la mesa, y cabe la posibilidad de que la banda de gaitas allerana termine teniendo su sede social en Mieres. Si bien parte de los miembros de la misma son reacios a irse al concejo vecino, ayer apuntaban que «lo barajamos como última opción».

En el equipo de gobierno allerano se explica que «la junta de gobierno local (formada por todos los partidos políticos) ordenó el cese de la actividad de ensayo a tenor de una denuncia presentada por un vecino en 2015». Y aseguraron que tienen la intención de realizar un proyecto para insonorizar algún espacio de las escuelas de Caborana, aunque, eso sí, reconocen que «no puede ser de inmediato».