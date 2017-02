«Los jabalíes causan accidentes en la autovía porque las vallas están rotas»

Jabalíes que cruzan la autovía Minera entre Langreo y Mieres. Esta es la denuncia que realiza la Sociedad de Cazadores del Concejo de Mieres. Una situación que, según sus apreciaciones, se debe a un «pésimo mantenimiento en este tramo de la autovía Minera, que presenta muchas roturas que no son subsanadas», explica el presidente de este colectivo, José Antonio Martínez Baragaño. Y es que «los jabalíes se cuelan por las zonas rotas de las vallas y terminan deambulando por la autovía poniendo en peligro a los conductores», aseguran.

Esta circunstancia está generando inseguridad a los conductores y ya ha provocado varios accidentes, aunque no todos pueden ser confirmados ya que algunos animales, a pesar de resultar heridos, consiguen salir de la zona. Además, relatan los cazadores, se dan otras situaciones que ponen en peligro a los conductores, como frenazos brusco y cambios de carril de forma precipitada que, afortunadamente, no terminen en accidente, aunque sí en sustos que se podrían evitar con un buen mantenimiento de los cierres, según aseguran los cazadores.

El último incidente con daños importantes en un vehículo del que se tiene conocimiento se produjo el pasado 28 de enero entre el kilómetro 0 y el 3, en el tramo entre los túneles de San Tirso.

Comprobado el lugar, se pudo constatar la existencia de varias vallas rotas que propician la entrada de los animales en la carretera. Una zona donde además ha habido varios avistamientos de jabalíes cruzando por el asfalto, a ambos lados de la autovía ya que las roturas de las vallas están en las dos orillas de los carriles.

Esta asociación ya ha puesto en conocimiento, una vez más, de la Consejería de Infraestructuras, Ordenación de territorio y Medio Ambiente, estos hechos «para que adopte las medidas oportunas antes de que ocurra alguna desgracia puesto que no es de nuestra incumbencia el mantenimiento de las autovías y autopistas». Remarcan asimismo los conductores que concretamente en la AS-I «no cabe posibilidad de que los animales se incorporen por el acceso de los vehículos, puesto que el enlace con la autovía son puentes colgantes desde a A-66 y la villa de Mieres».

Reclamaciones

La presencia de jabalíes suele, también, propiciar un gran numero de reclamaciones contra esta sociedad de cazadores, como responsables de la presencia de estos animales en la carretera.

Si bien no todos los incidentes pueden ser tramitados por la Guardia Civil, ya que si el animal no muere suele huir y no hay posibilidad de tramitar dicha denuncia al no poder comprobarse su causa directa. En estos casos el conductor tiene que hacerse cargo de los daños en su vehículo. Los costes que generan la mayoría de las denuncias que sí son tramitadas están siendo asumidas por los cazadores, cuando estos últimos inciden en que los suidos «acceden a la autovía por el deterioro del vallado sobre el que parece no haber ningún tipo de control ni de mantenimiento».