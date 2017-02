«La Banda de Gaitas de Aller no corre peligro, seguiremos aunque haya que ir a Mieres»

La formación principal se despedía del local de ensayos el domingo y ayer era el resto de los componentes de la Banda de Gaitas de Aller, El Gumial, quienes utilizaban por última vez las antiguas escuelas de Caborana. Ya no lo podrán ensayar allí más. Una resolución municipal les obliga a cesar su actividad por una denuncia de un vecino en 2015 debido a los ruidos que genera la actividad. El local no se encuentra insonorizado y, ahora, en la agrupación aseguran que no tienen donde seguir practicando con sus instrumentos. Son un total de 58 los componentes, desde niños a mayores. El director, Diego Lobo Tuñón, asegura que lucharán para conseguir un local y mantener la actividad.

¿Han conseguido una solución para poder seguir tocando?

Nada de nada. El Ayuntamiento de Aller, a día de hoy, todavía no se ha puesto en contacto con nosotros, y estamos igual que antes. Lo único que tenemos es que el gobierno local de Mieres, hace un par de años, ya nos ofreció ir a tocar allí.

¿Se trata de una posibilidad real?

Sí. Igual es la única que nos queda. La verdad es que estamos muy decepcionados con la postura de nuestro Consistorio y, también, avergonzados.

¿En qué sentido?

Porque hace cinco años que se suprimieron las subvenciones y, después, decepcionados porque hace dos años que tenemos la denuncia y la comunicación llegó por carta certificada en noviembre de 2016. Tras mantener el miércoles una reunión con el alcalde, nos dijo que sin gaita y tambor también se podía vivir. Que no había dinero para todo.

Pero esta denuncia ya la conocían desde hacía tiempo...

Sí, es de septiembre de 2015. El denunciante vive pared con pared con nuestro local de ensayo. Nosotros no buscamos molestar. Nosotros, en definitiva, vivimos de la gente. Quienes nos contratan son los propios vecinos y entendemos su postura, que sí, que es muy molesto. Pero denunciamos la mala gestión del Ayuntamiento con el asunto y las formas en las que nos llegó la información.

Ahora ya no pueden tocar en esos locales.

Nos lo dejan solo para tener un domicilio social. No podemos ni jugar al parchís. Cuando nos llegó la denuncia, se nos dijo que habría que cumplir la normativa municipal. Y presentamos un recurso en el que pedíamos conocer esa ordenanza para cumplirla. Nunca hubo contestación. Hace diez días nos llegó la notificación para cesar la actividad con el aviso de un juicio.

Y, ahora, ¿van a dejar de ensayar hasta encontrar un nuevo local?

El viernes le tocaba a la banda infantil. Y saldremos a tocar al parque de Moreda. Un poco a modo de protesta y porque no tenemos otro sitio. Somos la única banda de gaitas de Aller desde que la formamos hace cinco años.

Respaldo social

¿Han recibido muchas muestras de apoyo?

Inmensas. Hay muchas agrupaciones folclóricas de Asturias que nos han ofrecido compartir local. El 'hashtag' que dice 'yosoydegumial' están rodando por toda España, desde Galicia a Madrid. Ha sido un éxito. Toda esta gente es que la nos da ánimo para seguir adelante.

¿Confían todavía en llegar a una solución con el Consistorio allerano?

El problema de fondo es que el local no está acondicionado para esta actividad, no se encuentra insonorizado. Es el Ayuntamiento el que tienen que adecuar el local, pero el regidor se escuda en que son 125.000 euros. Dice que al estar sometidos a un plan de ajuste no se puede hacer inversión en un local municipal. Esa sería la solución definitiva a nuestro problema. Lo vemos negro, pero no vamos a parar. La banda no corre peligro, eso seguro

¿Esta situación afecta a los miembros de la banda?

Claro. Sobre todo a los más pequeños. Ya están los padres conmocionados porque los niños preguntan que dónde van a ir ahora. Están jugando con su ilusión.