El Stephen Hawking, una fachada de solo cinco años

Las láminas de acero que conforman la fachada principal del centro Stephen Hawking de Langreo están en fase de reparación. A los aproximadamente cinco años de su colocación, han tenido ya que ser reparadas al presentar tanto desprendimientos como riesgo de caída y daños en su aspecto.

Los trabajos se centran ahora en la retirada de las láminas de su pared a las que se está aplicando un tratamiento, con el que se espera que no vuelvan a surgir problemas. Tras la reparación se volverán a colocar en la fachada que cubre la zona administrativa del centro y sobre las que se han colocado las letras con el nombre del equipamiento.

Es de esperar que ésta sea la última mejora de un centro que comenzó a construirse en 2009 con un plazo de ejecución de veinticuatro meses. Tras reparar la fachada habrá que comprobar todas las instalaciones y recepcionarlas antes de la apertura del equipamiento.

Y es que con las obras terminadas, la apertura no está garantizada ya que el Gobierno Central no ha aprobado la orden de creación y regulación del centro de referencia estatal para enfermos medulares y de ELA. Dicho de otra forma, el modelo de gestión y su número de trabajadores. Sin este trámite, el centro continuará estancado tras casi ocho años de obras. No hay fechas probables para que finalicen los trámites.

De ocho a quince millones

El centro de discapacitados de Barros, diseñado por los arquitectos Noguera y Guedán, comenzó a construirse por la UTE formada por Construcciones Valmasedo y Rehabitec Lleida. Las obras tenían entonces un coste de 8,7 millones de euros. La UTE entró en en 2012 en concurso de acreedores, con el 95% de la obra ya ejecutada incluida la fachada. La fase final de la obra se reinició en octubre de 2014, cuando surgieron desperfectos que aumentaron la inversión a 15,7 millones de euros. Así se eliminó la corteza vegetal de parte de las cubiertas, se repararon descorches por humedad, el saneamiento, mejoras en la zona exterior principal, construcción de accesos y reparación de la fachada.