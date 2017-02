Dos paraguayos condenados a ocho años por secuestrar a un vecino de Riosa

El fallido secuestro exprés de un vecino de Riosa, en enero de 2016, pudo gestarse en un bar de Oviedo. Y es que los dos acusados materiales de este extraño suceso se declararon ayer culpables al mismo tiempo que incriminaban a una tercera persona, un compatriota que regentaba un bar en Oviedo, como ideólogo del rapto y la persona que les llevó al lugar de los hechos y facilitó una bolsa con una navaja y un arma de fuego que no llegaron a utilizar.

La vista judicial por los hechos se celebró ayer, en Oviedo, en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial. Tras admitir los hechos, colaborar con la investigación, y pedir perdón a la víctima, la defensa de los acusados, la fiscalía y la acusación particular llegaron a un acuerdo por el que E. R. S. y R. M. aceptaron una pena de ocho años y seis meses de prisión, además del pago solidario a la víctima, B. B., de 42.329,58 euros por las secuelas psicológicas con evolución desfavorable, los daños morales y los efectos materiales sustraídos.

Fiscalía y acusación particular, ejercida por Francisco Javier Martínez López, pidieron además a la magistrada la apertura de diligencias contra B. A. B., ciudadano de origen paraguayo como los condenados, por ser el ideólogo del secuestro. Esta persona se encontraba fuera de la sala, en calidad de testigo, aunque finalmente no tuvo que declarar al llegarse al citado acuerdo. Además, según pudo saber EL COMERCIO, ya había sido interrogada durante la fase de instrucción del caso. De hecho, incluso se llegó a barajar la posibilidad de imputarle, pero en las diligencias realizadas por la Guardia Civil no se pudo constatar su implicación.

Los hechos ocurrieron el 9 de enero de 2016, poco antes de las 15 horas, cuando los acusados se dirigieron a una vivienda unifamiliar en la localidad riosana de El Castañar que la víctima utilizaba periódicamente para el cuidado de animales domésticos. Los condenados accedieron a la finca -según declararon ayer- llevados por B. S. B. y esperaron a que el propietario entrara en la cuadra. Una vez allí, se abalanzaron contra él, le tiraron al suelo y ataron las manos a la espalda. Una hora después, los acusados abandonaron la vivienda, llevándose la cartera de la víctima con 120 euros, el móvil y las llaves de la vivienda y de un almacén. También le robaron su vehículo.

La víctima permaneció maniatada hasta las nueve de la noche.