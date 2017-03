Ciaño, atemorizado por unos menores

«Queremos que el Ayuntamiento mire más por Ciaño». Es el clamor de muchos vecinos de este distrito langreano, unidos en este momento para luchar por su pueblo. Están dispuestos a recuperar la tranquilidad de las calles de su pueblo, pero bien es cierto que necesitan ayuda.

Por eso, han puesto de manifiesto el grave problema de convivencia que ha ido creciendo durante meses y que, en la actualidad, es insostenible para muchos de ellos. Y también por eso acudieron este lunes a reunirse con su alcalde, Jesús Sánchez, para informarle de la situación.

El caso tiene por protagonistas a unos menores, residentes en este distrito, que tienen atemorizados a los vecinos de mayor edad. Según confirman fuentes vecinales, se trataría de varios menores, hijos de una familia problemática desde hace años y que, en la actualidad, se dedican «prácticamente a diario» a intimidar y robar.

De hecho -explican a EL COMERCIO- que, habitualmente, acostumbran a «aprovechar cualquier despiste de nuestros ancianos para robarles lo que sea, carteras o bolsas de la compra». Algunos de ellos señalan que, «en cuanto oscurece, tenemos miedo de andar por la calle porque se acercan a nosotros y nos molestan o nos intentan quitar algo, les vale todo. Es una vergüenza».

Incluso entran en una mediana superficie de alimentación existente en la localidad para robarles la cartera, mientras «hacemos la compra y, como no hay guarda de seguridad, se van tan tranquilos», aunque reconocen que «a veces no nos enteramos hasta que llegamos a la caja y tenemos que pagar». Desgraciadamente, no son solo los mayores del pueblo, sino que también se producen numerosos robos a pequeña escala como los ocurridos hace bien poco en un estanco, en un quiosco y en algunos locales hosteleros, todos, presumiblemente, obra de los mismos autores.

Por todo ello, esta tarde se reunirán en el local de los pensionistas para intentar recuperar su pueblo. «A veces creemos que estamos secuestrados en nuestras propias calles, mirando hacia atrás por si nos hacen algo», explicaba ayer una vecina de edad avanzada, mientras paseaba por Ciaño, eso sí por la mañana.

Colaboración municipal

Aprovechando la visita al Consistorio, los vecinos también recordaron al alcalde el mal estado de algunas zonas del distrito langreano y que, a su juicio, deberían ser atendidas por «los servicios municipales». Así mostraron sus quejas por la presunta falta de actuación de la Policía Local ante la presencia de vehículos estacionados, «día sí y día también» en zonas prohibidas, como aceras y el interior de las plazoletas de la barriada.

La limpieza es otro de los puntos, en los que los vecinos consideran que la labor municipal está fallando en este distrito. De hecho, han propuesto al alcalde que estudie la posibilidad de que algún barrendero acuda a Ciaño, dado que la máquina barredora utilizada no logra limpiar todas las calles ante la excesiva presencia de coches aparcados.