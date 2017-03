Asla mantiene la opción de Villallana para ampliar su factoría de laminados

El director ejecutivo de Asturiana de Laminados (Asla), Macario Fernández, todavía confía en una solución para el polígono de Villallana. «Llevamos cuatro años esperando por el terreno para la ampliación, ya no cabe un retraso más», afirmaba ayer a EL COMERCIO. Ciertamente, es un proyecto muy importante para Lena, tal y como reconoce la propia alcaldesa, Gema Álvarez, por el importante volumen de empleo que podría generar en el municipio; de hecho, en la actualidad, la factoría dedicada a la fabricación de láminas de cinc para la construcción emplea a un centenar de personas. La previsión es contratar otras ochenta más. «Pido cordura a los políticos que son quienes tienen que dar una solución al bloqueo», manifestó el responsable de la marca.

Y es que para Fernández construir la ampliación de la fábrica en Villallana sigue siendo prioritario; se trata de una cuestión práctica porque se trata de una nueva línea de laminados que da continuidad a la actual. Por lo tanto, llevar el material a otra ubicación multiplicaría los costes.

No obstante, eso no quiere decir que no exista la previsión de trasladar la nueva línea a otra ubicación, como ya advirtió hace más de un año. De hecho, indica que ya tiene otro proyecto para instalar en la comarca, «algo nuevo», un plan del que todavía no puede dar detalles, y que la ampliación se podría edificar junto con esta nueva planta. «No se trata de una amenaza, es que esta empresa tiene una serie de compromisos que cumplir, y ya se ha agotado el tiempo de espera», señala.

El Ayuntamiento de Lena, por su parte, ya aprobó el plan urbanístico para la ampliación, pero con reparos de la Secretaría municipal, tal y como señaló el PSOE. La regidora dijo que está en manos de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias el desbloqueo del proyecto, pero que los problemas del área se pueden arreglar con el dinero de la venta de la parcela.