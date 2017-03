La defensa de los acusados de golpear al novio actual de la ex de uno de ellos en El Entrego alega que estaban drogados y ebrios

Los entreguinos P. C.y J. B.d Q. entraron minutos antes de la siete de la mañana, del 12 de marzo de 2016, en la casa de la exnovia del primero de ellos, C. C., en la zona de La Revenga, en la localidad samartineiga de El Entrego. Lo hicieron con una llave que estaba en poder de P. C., que había convivido en este domicilio meses atrás con su expareja y la hija de ambos.

Las versiones de lo que allí ocurrió son contradictorias y lo cierto es que la nueva pareja de la exnovia de P. C. precisó asistencia médica minutos después de que ambos entrarar en la casa. Tuvo que ser atendido en el Hospital Valle del Nalón.

Esta mañana se celebró un juicio en el que los cuatro implicados dieron sus versiones. Tras más de dos horas de comparecencia, la Fiscalía mantuvo la petición de 8 años de cárcel para cada uno de ellos, P. C.y J. B.d Q., por los delitos de allanamiento de morada, lesiones y amenazas. Una petición que la acusación particular eleva hasta los 11 años, además de una orden de alejamiento a menos de 500 metros durante cinco años.

Mientras, las defensas de los acusados pidieron la libre absolución de ambos, coincidiendo en que ambos actuaron inducidos por la gran cantidad de alcohol y drogas ingeridas, a su arrepentimiento y nula intención de hacer daño, la levedad de las lesiones (tardaron en curar 10 días) entre otras cuestiones apuntadas durante el juicio, que quedó visto para sentencia.