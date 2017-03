«Fue brutal, pensé que iban a matarle»

Dos treintañeros entreguinos apalearon en marzo de 2016 a la pareja de la ex novia de uno de ellos, en el domicilio de la mujer, en El Entrego, el 12 de marzo de 2015. La fiscalía, en la vista oral iniciada ayer, los acusa de los delitos de allanamiento de morada, amenazas y lesiones, para los que solicita una pena de años ocho años de prisión. La acusación particular, por su parte, eleva la solicitud a once años, mientras las defensas piden la libre absolución.

El juicio se celebró en el Juzgado de Lo Penal número 1 de Langreo. Los dos acusados reconocieron que, en torno a las siete de la mañana, tras una noche de fiesta con mucho alcohol y drogas, fueron a casa de C. C., antigua novia de uno de ellos, para terminar la fiesta. A su llegada, entraron con la llave que aún tenía P. C. (en prisión provisional desde marzo de 2016) de cuando vivía en el mismo domicilio con su expareja. A partir de ahí, lo que ocurrió dentro del domicilio tiene dos versiones contradictorias.

Por un lado, los acusados afirman que hubo un forcejeo entre uno de los y la víctima final de la agresión en la habitación de la casa con golpes por parte de ambos. Mientras que la actual pareja de la víctima, y antigua novia de uno de los acusados, tildó el ataque de «agresión brutal en la que pensé que iban a matarlo», relató en la vista de ayer.

Los dos policías que intervinieron señalaron que hallaron en muy mal estado de la víctima

De hecho, aseguró que en la reyerta intervinieron los dos acusados y apuntó, a continuación, que recibieron repetidas amenazas de muerte.

Por su parte, los dos policías que se personaron en el lugar tras el suceso confirmaron que la víctima «sangraba abundantemente y estaba magullado por todo el cuerpo». De hecho solicitaron de inmediato la presencia de personal sanitario para trasladarlo al Hospital Valle del Nalón.