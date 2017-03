Uno de los acosadores de Ciaño se libra del fiscal por tener menos de 14 años

La Fiscalía de Menores no actuará en el caso del menor de Sama que, supuestamente, 'acosa' a otro chico de Ciaño. Lo confirmaban ayer a EL COMERCIO los padres de la posible víctima. «Archivo por no haber cumplido dicho/s menor/es la edad de 14 años», reza el texto del ministerio fiscal, amparándose en una ley orgánica del año 2000. No obstante, la Fiscalía recuerda que sí se «puede instar en la vía civil la reparación del daño y de los perjuicios que haya podido sufrir con motivo de los hechos denunciados».

Una decepción para unos padres que llevan meses sufriendo la inquietud de su hijo de quince años «cada vez que sale a la calle». El último suceso se produjo hace una semana cuando Y. L. H., junto a otros menores, se personó presuntamente armado con palos a la salida de un centro escolar en Ciaño, donde tuvo que intervenir la Policía Local ante una posible agresión. Hace varias semanas también otra familia de Ciaño sufrió un episodio de posible agresión por uno de estos menores, del que no hubo consecuencias penales.

Identificado un agresor

Mientras, el juzgado ha dictado una orden de alejamiento contra el padre de uno de los menores , al que se le ha impuesto una restricción de doscientos metros de la madre de una de las familias amenazadas, el pasado domingo, cuando regresaban a su domicilio. Ante la denuncia interpuesta, el juez ha dictado la señalada medida preventiva. Las fuerzas de seguridad, entretanto, intentan minimizar los conflictos de convivencia surgidos en este distrito langreano. De hecho, ya tienen identificado al menor que atacó a un padre delante de su hija, el pasado 13 de marzo, a las puertas de su domicilio. También se ultima la identificación de otro segundo menor implicado.