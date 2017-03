La forense tras entrar en la casa de La Felguera: «Esto es un horror»

Con esas palabras se refirió ayer a la 1 de la mañana la forense que se trasladó hasta la calle Farmacéutico Ponga, en Langreo, para certificar la defunción de un hombre de 55 años.

El cuerpo sin vida fue encontrado a las 10:30 de la noche por un equipo de bomberos y la policía local, quienes acudieron al lugar tras la llamada de una vecina que alertaba sobre un fuerte olor. Un cadáver con el que convivió su madre desde hace más de 10 días. Se sabe que el fallecido, según constató la dueña del quiosco La Pomar, llevaba desde el pasado día 17 sin recoger la prensa, una circunstancia que se había puesto en conocimiento de su hermana.

«Es muy difícil entrar ahí. ¿Señora no tiene llaves de casa?», fue la pregunta que le hizo un miembro de la polcía local a esta mujer, que responde a las siglas C.I.V, de 77 años.

«Por favor, sacadme de aquí. Ayudadme, no me dejéis sola», les hizo saber ella.

Ante tal situación, la policía local intentó contactar con sus familiares, ya que se encontraba encerrada en la vivienda, en la puerta exterior. Tan solo lograron contactar con su hija Cristina, quien acudió inmediatamente en un coche policial al exterior de la vivienda para hablar con su madre. Ésta última le dijo que no la podía dejar sola, que corría el riesgo de ser asesinada por su propio hijo y su nuera. Cristina no tenía llaves para entrar, por lo que un equipo de bomberos tuvo que trasladarse hasta el lugar de los hechos para poder acceder al interior. Una tarea difícil.

«Señora, por favor, tiene que ayudarnos y sujetar a los perros. Si no, no vamos a poder entrar», declaró un bombero, palabras a las que la mujer hizo caso omiso, ya que no se separaba de la verja pidiendo auxilio.

Dicho esto, los bomberos accedieron a la vivienda mediante una escalera que prestó la vecina de la vivienda contigua. Una vez en el interior, un bombero y un policía local constataron la presencia de un cuerpo en el interior; «hay un cuerpo sin vida en la casa».

Tras ello, las autoridades derribaron la puerta y trasladaron a la mujer a un centro sanitario de urgencia, acompañada por su hija, que la estaba esperando.

Tras los sucesos acontecidos, la policía nacional llegó al lugar para conocer los hechos de primera mano, cercando la zona y encerrando a los animales en una habitación de la casa para que no interrumpieran en la investigación. Pasada la madrugada, la policía científica también acudió, quien tras examinar el cuerpo confirmó la existencia de larvas desde la cintura hasta la cabeza. Media hora más tarde, acudió la forense quien certificó, tras el primer análisis, que el cuerpo no manifestaba indicios de ninguna agresión, por lo que de momento respondía a una muerte natural.