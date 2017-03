Piden la dimisión de un edil socialista de Langreo por compartir en redes una foto machista

«La fotografía que ha compartido un edil del Ayuntamiento de Langreo no es graciosa, es una muestra más de la falta de respeto que sufrimos la mitad de la población y una muestra más de lo mucho que queda por hacer». Este es parte del comunicado emitido por la Federación de Asociaciones de Mujeres Progresistas de Asturias tras circular la imagen compartida por el edil socialista, José Francisco Torre Álvarez, en un perfil de Facebook. El concejal langreano compartió, lo que se calificó de «una broma» de un simpatizante del PSOE de Sevilla en la que, con un puente francés como excusa, mostraba a una mujer enseñando el culo. La Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas de Asturias pidió, directamente, la dimisión del edil: «Estos días que se habla de tantas dimisiones de cargos públicos, me pregunto, ¿sólo deben dimitir las mujeres? Los hombres, por ser hombres, ¿pueden burlarse, decir y hacer cualquier cosa?», publicaron en su perfil de FB.

El texto que acompañaba la imagen machista era: «Desde hace un tiempo he estado mandando algunos whastapp con chistes e imágenes atractivas pensando que compartíamos el mismo sentido del humor. Infortunadamente, esto no era así y algunos se han sentido molestos y me han criticado y tachado de sexista y trivial. Por tanto, de ahora en adelante solo enviaré fotografías de monumentos antiguos, símbolos culturales y de la naturaleza, que sean educativos para todos y así mejorar la imagen que tienen de mí. Más abajo van a encontrar una fotografía del Pont Neuf, Puente Nuevo, en Toulouse, Francia. ...».

Las reacciones de condena han llegado también por parte de sus compañeros de partido y de Corporación. Así el concejal de IU Jonatan López publicaba, también en las redes sociales: «No veréis a Gabino exigiendo que se retire como si ocurrió concierta bandera republicana. Lamentable porque en este país el republicanismo no mata, pero el machismo si, y a diario».

También la diputada socialista Nuria Devesa compartía por Facebook el comunicado de condena de la Asociación de Mujeres Separadas: «La Igualdad tiene que llegar también a las Instituciones. Y ahora, una reflexión: A alguno de estos "hombres" les gustaría que su hija se viera reflejada ahí????», recoge el mismo.