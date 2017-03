El alcalde de Aller rechaza dimitir porque «no es un caso de corrupción»

«Llevo tres años de juicio público sin poder defenderme de lo que se me acusa. ¿Qué si voy a dimitir? No, porque de lo que se me imputa no es un caso de corrupción. Y la Federación Socialista Asturiana (FSA) no me ha pedido, todavía, que renuncie al cargo». Son declaraciones del regidor allerano, David Moreno, tras conocer que se le abrirá juicio oral por un presunto delito continuado de prevaricación. «Es una denuncia política del PP porque yo nunca me he llevado un solo euro del dinero público. Así quedó acreditado en el proceso abierto por el Tribunal de Cuentas».

El socialista, en este punto, hacía referencia al caso abierto por el citado organismo fiscalizador por esta misma causa: la aprobación continuada de subvenciones a una entidad deportiva para permitir el funcionamiento del polideportivo de Sotiello, práctica que se llevaba desarrollando desde hace años. Por este motivo también se imputa al antecesor de Moreno, Gabriel Pérez Villalta. El Tribunal de Cuentas archivó el caso porque no detectó menoscabo de dinero público municipal en el caso.

La FSA comunicó sobre el caso que ha solicitado urgentemente al regidor que remita una copia del auto judicial, que a su vez será reenviado a los servicios jurídicos de la FSA para su valoración. Asimismo, la formación considera que es de sobra conocido por todos la posición política de la FSA-PSOE y la normativa del PSOE en la aplicación de su código ético.

El portavoz del PP allerano, Antonio del Peño, por su parte, dijo que va a ser prudente con la apertura del juicio oral por el que el alcalde se enfrenta hasta diez años de inhabilitación.