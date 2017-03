La FSA le exige la dimisión y el acta al alcalde de Aller, que planta cara a su partido

La Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE) hizo ayer pública la carta remitida al regidor de Aller -acompañada de un informe jurídico- tras decidir el juzgado de Lena de primera instancia e instrucción número 2 la apertura de juicio oral por un presunto caso de prevaricación. El PSOE le exige a David Moreno a que proceda «de inmediato» a la renuncia «de tu cargo como alcalde» y «a la entrega de tu acta como concejal».

Antes de dar «un cordial saludo», se insiste en la misiva que se espera que proceda a ambas cosas «a la mayor brevedad posible». La escueta nota está firmada por Elsa Pérez, secretaria de Política Municipal de la Federación Socialista Asturiana.

En el informe jurídico encargado por la FSA para el caso se señala, no obstante, que en los posibles casos de prevaricación administrativa -a Moreno y su antecesor, el también socialista Gabriel Pérez Villalta, la Fiscalía les pide diez años de inhabilitación por la concesión de subvenciones a una asociación para el desarrollo de las actividades del polideportivo de Sotiello- se debería recurrir a la vía judicial «de entrada», en referencia al Contencioso-Administrativo, y no acudir a la vía Penal, «como de un tiempo a esta parte viene sucediendo».

En el texto se recuerda que ha sido a partir de «la situación socio-política de este momento» -en alusión al incremento de los casos de corrupción política- que el PSOE ha tomado sus «propias normas y acuerdos», que, incide, «resultan obligados de respetar a sus militantes».

De hecho, es el argumento que sirve como conclusión: «Es parecer de quien suscribe -el letrado que redacta el informe, Francisco Alonso, de Proley Abogados- que los militantes del PSOE afectados por la apertura de juicio oral han de abandonar sus cargos conforme a las normas sobre ética o deontología de obligado cumplimiento para todos los cargos públicos».

¿Y cuál ha sido la respuesta del regidor? «Estoy redactando las alegaciones al proceso interno que se ha abierto».

No quiso dar detalle de las mismas, pero sí que dejó entrever que los argumentos que usa son los mismos que lleva esgrimiendo «en los tres últimos años, en los que se me ha abierto un juicio público injusto». Esto es, mantiene que no ha cometido ilegalidad alguna en la concesión de las mencionadas subvenciones, que servían para mantener un servicio; que no se ha llevado un solo euro a su bolsillo; y que se trata de una denuncia política del Partido Popular, «que se aprovecha de la normativa interna del PSOE, que se está convirtiendo en una máquina para triturar a los compañeros».

Sin renuncia

Moreno planta cara a la FSA y mantiene que no va a dimitir del cargo. «Creo en mi inocencia», aseguró tras conocer el contenido de la carta de Elsa Pérez. El político allerano afirma que el código ético «se está aplicando de forma indiscriminada». Entiende que este tipo de regulación tiene que ceñirse a casos de corrupción y no a diferencias de criterio a la hora de conceder una subvención municipal. De hecho, señala que esta herramienta tendría que ser objeto de revisión en el próximo congreso del partido. «Ahora se le está haciendo el juego al PP, que se aprovecha para hacer daño a candidatos y cargos públicos».

La Fiscalía, por su parte, defiende que desde noviembre de 1996 hasta junio de 2011 ambos regidores concedieron subvenciones a la citada asociación deportiva sin que se efectuara convocatorio pública alguna, «por lo que no se respetaron los principios de publicidad concurrencia competitiva» previstos en la Ley. Tampoco se garantizaba un control de los fondos concedidos.