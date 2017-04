«El PSOE quiere demostrar que está más que limpio, pero yo no soy un corrupto»

Se enfrenta a diez años de inhabilitación por un presunto delito de prevaricación, por haber concedido subvenciones a una asociación para pagar a los monitores del polígono de Sotiello, que según la Fiscalía, no cumplía los requisitos legales para recibirlas. Con la apertura del juicio oral contra él, la Federación Socialista Asturiana (FSA) le había pedido que renunciara al cargo y entregara su acta de concejal. Pero el alcalde de Aller, David Moreno, se ha negado y el partido le ha abierto un expediente de expulsión.

¿Le ha cogido desprevenido?

No me pilla de sorpresa. Los estatutos son los que son. Tienen una redacción que no permite margen de maniobra administrativa. Igual es un bueno momento para plantear la disconformidad con ese código ético tan estricto que, al final, se está convirtiendo en una máquina de triturar alcaldes. El PP utiliza esta norma como estrategia propia y les estamos haciendo el juego. Tienen una baza importante, que es la de decir que no fueron ellos los responsables de apartar al regidor, que fue su partido.

«Hace dos años ya se daba la aritmética en el Pleno para una moción de censura»

Usted firmó el compromiso de cumplir ese código ético que marca el juicio oral como límite.

Como todos los cargos públicos. Pero, obviamente, está hecho como un código contra la corrupción y no estoy conforme que se aplique en este supuesto. Por eso, he presentado alegaciones en ese sentido.

El fondo del caso es la concesión de subvenciones a una entidad deportiva. Los técnicos municipales advertían de problemas.

El informe de Intervención dice que no existe convenio vigente. Pero el convenio está ahí desde 1996 y se renovaba tácitamente año tras año. Toda la Corporación entendía que seguía en vigor. Nunca nadie en el Ayuntamiento dijo que el acuerdo no estaba vigente.

¿Hubo menoscabo de las arcas municipales?

Eso ya lo ha dejado claro el propio Tribunal de Cuentas. Fue algo a lo que el PP -formación que presento la primera denuncia- jugó al principio, a si hubo 150.000 euros en subvenciones sin control. No, sin control, no. Había ayudas con una prestación de servicios que generaban unos ingresos a las arcas públicas. Y el Tribunal de Cuentas ha desmontado ese extremo: que no hubo menoscabo de dinero municipal, todo lo contrario. Yo no soy un 'kamikaze' contra la legalidad. En el momento en que se produjo la primera denuncia y vi que había indicios de infracción penal, lo que hice fue paralizar la ejecución del convenio. Pero este acuerdo, en sus orígenes, sí que tuvo una concurrencia pública y contó con los procedimientos legales oportunos. Algunos de los concejales firmantes de la denuncia, cuando se producían retrasos en el pago a los monitores, exigían ese abono.

Fernández, en el foco

¿Considera que la actual circunstancia política, con el foco puesto en Javier Fernández, máximo responsable de la gestora del PSOE, condiciona una actuación que quiere ser ejemplarizante?

Obviamente estamos en una espiral en la que todas las formaciones políticas intentan demostrar ser impolutas ante la corrupción. Y lo veo bien. Pero hay que ser capaces de diferenciar unos casos de otros, la política local va a estar constantemente judicializada.

Las cuentas le son desfavorables ante una posible moción de censura, anunciada ya por el Partido Popular.

La aritmética da para una posible moción de censura (seis ediles del PSOE frente a once de la oposición) como la daba hace dos años en la investidura. Y sigo siendo tan inocente o culpable como entonces. Es la parte política la que me denuncia y la que quiere juzgarme. No me agarro al cargo, soy un edil electo. Si me arrebatan la Alcaldía, voy a seguir siendo concejal.

¿Cómo ve su futuro político?

Si tuviera aspiración, plegaría velas, me atecharía en la organización y esperaría a que pasase el chaparrón para ser restituido, como está contemplado en el propio partido. Pero no estoy en esa tesitura.